تنسيق 2021 .. موعد نتيجة المرحلة الثانية وبدء تقليل الاغتراب و«الثالثة» والكليات المتاحة

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ينتهي اليوم تسجيل رغبات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الحكومية، ونعرض دليل الطالب عن مواعيد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية وبدء مرحلة تقليل الإغتراب وبدء تقديم المرحلة الثالثة عبر موقع التنسيق الإلكتروني علي بوابة الحكومة المصرية والكليات المتاحة، وكذلك الكليات المتاحة فى الجامعات الخاصة والأهلية للطلاب وروابط التسجيل.

ينتهي فى الساعة السابعة من مساء السبت الموافق 4 سبتمبر رسميًا تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة والذي بدأ يوم الثلاثاء الموافق 31-8-2021.

ويتم إعلان نتيجة المرحلة الثانية خلال 3 أيام من غلق التقديم للمرحلة الثانية، وسيتم إعلان النتيجة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 سبتمبر كحد أقصي.

الحد الأدني وعدد طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

يبلغ الحد الأدني من مجموع القبول فى تنسيق المرحلة الثانية للشعبة العلمية بفرعيها علمي علوم ورياضة 254.5 درجة بنسبة 62.07%، فى حين يبلغ االحد الأدني للأدبي 238 درجة بنسبة 58.05%.

يبلغ عدد طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 243 ألفًا و22 طالبًا وطالبة، وعدد طلاب الشعبة العلمية بفرعيها علمي علوم وعلمي رياضة 186 ألفًا و618 طالبًا وطالبة، في حين يبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية 56 ألفًا و404 طالبًا وطالبة.

رابط التنسيق للمرحلة الثانية

يقبل موقع التنسيق تسجيل الرغبات لترشيح الطلاب ضمن تنسيق الكليات والمعاهد من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية، ويمكن تسجيل الرغبات مباشرة عبر رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2021 .

تنسيق 2021 .. التعليم العالي تناشد طلاب المرحلة الثانية سرعة التسجيل

ناشد الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي، طلاب المرحلة الثانية بسرعة التقدم لتسجيل الرغبات على الموقع الإلكتروني للتنسيق، والذى سيتم إغلاقه فى السابعة مساء اليوم السبت.

وقال السيد عطا أنه توجد إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم السبت الموافق 4-9-2021، وهو موعد انتهاء المرحلة الثانية.

وقال السيد عطا، المشرف العام على مكتب التنسيق إن عدد الطلاب الذين قاموا بتسجيل الرغبات ضمن المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2021 يصل إلي 211 ألف طالبًا وطالبة حتى صباح يوم الجمعة 4-9-2021.

ويبلغ عدد طلاب المرحلة الثانية وفق ما أعلنه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي 243 ألف طالبًا وطالبة، وبذلك يكون 32 ألف طالبًا وطالبة لم يتقدموا بأوراقهم حتى صباح يوم الجمعة.

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية 2021 من تنسيق الثانوية العامة 2021

تزايد البحث عن كليات المرحلة الثانية المتاحة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية وهي كما يلي:

كليات المرحلة الثانية علمي علوم: كليات الطب البيطري – كليات الجامعات التكنولوجية – كليات الحاسبات والمعلومات – كليات العلوم - كليات التمريض – كلية الألسن – كليات الاقتصاد والعلوم السياسية – كليات الذكاء الاصطناعي – كليات الزراعة.

كليات المرحلة الثانية علمي رياضة: الهندسة – كليات الحاسبات والمعلومات - كلية التخطيط العمراني – كليات الذكاء الاصطناعي – كلية الألسن – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – كلية فنون جميلة عمارة.

كليات المرحلة الثانية أدبي: التربية - كليات الحقوق (انتظام / انتساب) - كليات الأداب (انتظام / انتساب) - كليات السياحة الفنادق - كليات الخدمة الإجتماعية.

توقعات الحد الأدني لكليات الهندسة

تشير مؤشرات التنسيق إلي أن الحد الأدني للقبول فى كليات الهندسة التى تم إدراجها ضمن المرحلة الثانية يبلغ 79% لطلاب الشعبة الهندسية أو الرياضيات.

موعد بدء تنسيق تقليل الاغتراب 2021

تبدأ مرحلة تقليل الإغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية، بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية، ويستطيع الطلاب التحويل من الكليات التى تم ترشيحهم لها وفق القواعد التى أعلنتها وزارة التعليم العالي لتقليل الإغتراب.

تنسيق 2021 .. موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة

تبدأ المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2021 عقب إنتهاء مرحلة تقليل الإغتراب وإعلان نتيجة الدور الثاني من الثانوية العامة.

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة علمي وأدبي

يتوقع أن تظل هناك العديد من الاماكن المتاحة فى الكليات لطلاب الشعبتين للدراسة بنظام الانتظام والانتساب الموجه.

ويتوقع أن تظل أماكن متاحة فى الجامعة لطلاب الشعبة العلمية فى كليات الآداب - الزراعة - الخدمة الاجتماعية - الحقوق - دار العلوم - التربية النوعية - الاقتصاد المنزلى - الطفولة المبكرة - التعليم الصناعى - السياحة والفنادق التربية الرياضية للطلاب الناجحين فى اختبار القدرات، وكذلك تظل أماكن متاحة فى المعاهد العليا الخاصة.

كما يتوقع أن تظل هناك أماكن متاحة لطلاب المرحلة الثالثة للدراسة بنظام الانتساب الموجه فى كليات الخدمة الاجتماعية - التربية الرياضية - التربية النوعية وكذلك المعاهد العليا الخاصة.

كيف تعرف الرقم السري ؟

يستطيع الطلاب معرفة الرقم السري، من خلال الشرح الموجود على موقع التنسيق ويمكن للطلاب الوصول إليه من خلال رابط شرح مكان الرقم السري في استمارة النجاح.

جامعة جديدة و17 كلية خاصة تبدأ الدراسة بها عام 2021 /2022

ينضم إلي الجامعات والكليات الخاصة هذا العام جامعة و17 كلية جديدة تبدأ الدراسة بها هذا العام.

وتبدأ الدراسة فى جامعة مصر للمعلوماتية الأهلية والتى تضم كليات الهندسة، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وعلوم الحاسب والمعلومات، وتقبل من الناجحين فى الثانوية العامة ومدارس النيل ومدارس المتفوقين والشهادات المعادلة، وتم الإعلان عن منح تفوق بتخفيض تصل إلي 60% من المصروفات الدراسية، ومنح كاملة لأوائل الثانوية العامة للالتحاق بكليات الجامعة.

وتضم الكليات الخاصة الجديدة : كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة الدلتا للعلوم و التكنولوجيا - كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة الدلتا للعلوم و التكنولوجيا - كلية الآداب بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

وتضم أيضًا: كلية الهندسة بجامعة الجيزة الجديدة - كلية العلاج الطبيعي بجامعة السلام - كلية إدارة الأعمال بجامعة حورس الدراسة باللغة العربية - كلية الهندسة بجامعة سفنكس - كلية العلاج الطبيعي بجامعة سفنكس.

كما تضم: كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة سفنكس - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة فاروس - كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية بجامعة بدر - كلية العلوم السياسية بجامعة بدر - كلية الصيدلة بجامعة ميريت.

رابط التقديم فى الجامعات الخاصة 2021

يستطيع الطلاب التقديم فى الجامعات الخاضة من خلال رابط تنسيق الجامعة الخاصة، ومتاح للطالب كتابة 25 رغبة، ويستطيع تعديل الرغباته خلال فترة عمل رابط التنسيق، ويجب سداد المصروفات المقررة خلال 3 أيام من إعلان النتيجة، وفى حال عدم السداد سيتم حرمان الطلاب من التقدم لأي جامعة خاصة أو أهلية العام الجاري

تضم قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة كلا من: الألمانية بالقاهرة -الأهرام الكندية – الفرنسية في مصر - مصر للعلوم والتكنولوجيا – المستقبل - مصر الدولية – المصرية للتعلم الإلكتروني - أكتوبر للعلوم الحديثة – - حورس - الدلتا للعلوم والتكنولوجيا - المصرية الصينية – البريطانية فى مصر – النيل – فاروس - الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات – سيناء بالعريش - سيناء بالقنطرة - هليوبوليس - بدر – المصرية الروسية - 6 أكتوبر – دراية - الجيزة الجديدة – سفنكس - ميريت - السلام - النهضة.

رابط التقديم فى الجامعات الأهلية 2021

يستطيع طلاب الثانوية العامة 2021 التقديم فى الجامعات الأهلية من خلال رابط التقديم فى تنسيق الجامعات الأهلية 2021 .