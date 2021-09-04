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الكشف عن 3 مقاطع تؤثق جريمة رجل الأعمال الفاضحة بسيدة الجديدة (تفاصيل)

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الكشف عن 3 مقاطع فيديو تؤثق جريمة رجل الأعمال الفاضحة بسيدة مصر الجديدة (تفاصيل) الكشف عن 3 مقاطع تؤثق جريمة رجل الأعمال الفاضحة بسيدة الجديدة (تفاصيل)

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كشفت التحقيقات تفاصيل رجل أعمال بسيدة في في شارع الجديدة، وقالت أثناء مرور المجني عليها في طريقها إلي منزل أسرتها، وفجأة وقفت سيارة أمامها ،وأخرج المتهم الذي كان يقودها رأسه ووجه إليها ألفاظًا خادشة، وتحرش بها جنسيا بإشارة جنسية صريحة بيده ثم أنطلق بسيارته.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، تلقت بلاغا من سيدة اتهمت قائد سيارة بالتحرش بها بإشارة جنسية فاضحة في الشارع، وقالت انها لم تتمكن من التقاط أرقام اللوحات الخاصة بسيارة المتحرش بسبب انطلاقه بسرعة كبيرة بعد ارتكابه الفعل الفاضح.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الحادث، وتم مراجعة الكاميرات بالمنطقة وتم التأكد من صحة البلاغ وكشفت الكاميرات جريمة التحرش بالمجني عليها، وظهرت المتهم يقف بسيارته ويقوم بإشارة جنسية بيده للسيدة، وعندما نهرته فرا هاربا بسيارته.

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تمكن ضباط المباحث من تحديد هوية المتهم، وتبين أنه رجل أعمال يملك مكتب استيراد وتصدير، بعد القبض عليه اعترف بتفاصيل الفعل الفاضح، وقال "مكنش قصدي التحرش بها» أنا وجهت لها عبارات إعجاب بسبب جمالها الشديد وعندما نهرتني أشرت بيدي بتلك الإشارة التي ظهرت في كاميرات المراقبة.
تم التحفظ على3 مقاطع التي تؤثق الواقعة وتم إرسالها إلى النيابة التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المصرى اليوم

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