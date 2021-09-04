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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة
من متوسطة إلى غزيرة.. مصحوبة برياح نشطة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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