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بداية من اليوم .. تقديم تظلمات وفحص أوراق إجابات الثانوية العامة الإضافية (الرابط )
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السبت 11 سبتمبر 2021 08:27 صباحاً
استعدادت بمطار مرسي علم لاستقبال ٧٠ رحلة خلال الأسبوع الجاري
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السبت 11 سبتمبر 2021 08:13 صباحاً
تخصيص 30 فدان لاقامة فرع لجامعة الأزهر بجنوب سيناء
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السبت 11 سبتمبر 2021 08:13 صباحاً
ترامب:إذا ما واجهت بايدن في الملاكمة سأطرحه أرضا في ثوان (فيديو)
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السبت 11 سبتمبر 2021 07:45 صباحاً
إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة
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السبت 11 سبتمبر 2021 04:16 صباحاً
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور)
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السبت 11 سبتمبر 2021 04:16 صباحاً
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد
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السبت 11 سبتمبر 2021 04:16 صباحاً
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة)
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السبت 11 سبتمبر 2021 04:16 صباحاً
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور)
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السبت 11 سبتمبر 2021 04:02 صباحاً
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية
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السبت 11 سبتمبر 2021 02:41 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
حقائب وأرائك مصنوعة من مواد مستخرجة من نهر النيل.. إليكم ما تفعله هذه الشركة بمصر
فيديو
cnn arabic
السبت 04 سبتمبر 2021 09:18 صباحاً
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