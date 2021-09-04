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بداية من اليوم .. تقديم تظلمات وفحص أوراق إجابات الثانوية العامة الإضافية (الرابط )
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السبت 11 سبتمبر 2021 08:27 صباحاً
استعدادت بمطار مرسي علم لاستقبال ٧٠ رحلة خلال الأسبوع الجاري
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السبت 11 سبتمبر 2021 08:13 صباحاً
تخصيص 30 فدان لاقامة فرع لجامعة الأزهر بجنوب سيناء
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السبت 11 سبتمبر 2021 08:13 صباحاً
ترامب:إذا ما واجهت بايدن في الملاكمة سأطرحه أرضا في ثوان (فيديو)
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السبت 11 سبتمبر 2021 07:45 صباحاً
إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة
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السبت 11 سبتمبر 2021 04:16 صباحاً
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور)
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السبت 11 سبتمبر 2021 04:16 صباحاً
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد
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السبت 11 سبتمبر 2021 04:16 صباحاً
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة)
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السبت 11 سبتمبر 2021 04:16 صباحاً
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور)
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السبت 11 سبتمبر 2021 04:02 صباحاً
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية
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السبت 11 سبتمبر 2021 02:41 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
إقامة صلاة الجمعة داخل محطة وقود في بيروت احتجاجا على أزمة المحروقات
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 04 سبتمبر 2021 09:09 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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