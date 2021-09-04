أخبار عاجلة

بداية من اليوم .. تقديم تظلمات وفحص أوراق إجابات الثانوية العامة الإضافية (الرابط ) -
استعدادت بمطار مرسي علم لاستقبال ٧٠ رحلة خلال الأسبوع الجاري -
تخصيص 30 فدان لاقامة فرع لجامعة الأزهر بجنوب سيناء -
ترامب:إذا ما واجهت بايدن في الملاكمة سأطرحه أرضا في ثوان (فيديو) -
إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

إقامة صلاة الجمعة داخل محطة وقود في بيروت احتجاجا على أزمة المحروقات

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
إغلاق أبواب و مداخل المسجد الاقصى في القدس بعد محاولة عملية طعن في البلدة القديمة

إغلاق أبواب و مداخل المسجد الاقصى في القدس بعد محاولة عملية طعن في البلدة القديمة

محمد نعيم : نرفض أي إملاءات خارجية والحكومة المؤقتة مهمتها التعامل مع الوضع الطارئ

محمد نعيم : نرفض أي إملاءات خارجية والحكومة المؤقتة مهمتها التعامل مع الوضع الطارئ

انطلاق المناورات الاستراتيجية "الغرب-2021" بين روسيا وبيلاروس

انطلاق المناورات الاستراتيجية "الغرب-2021" بين روسيا وبيلاروس

بدء تسيير دوريات للجيش الروسي في درعا البلد

بدء تسيير دوريات للجيش الروسي في درعا البلد