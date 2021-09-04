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قمة مصرية قبرصية بقصر الاتحادية دعم التعاون العسكري والأمني والتجاري

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قمة مصرية قبرصية بقصر الاتحادية دعم التعاون العسكري والأمني والتجاري قمة مصرية قبرصية بقصر الاتحادية دعم التعاون العسكري والأمني والتجاري

تعقد بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية صباح اليوم اعمال اللجنة العليا المشتركة بين وقبرص، برئاسة الرئيس عبدالفتاح والرئيس القبرصي نيكوس انستاسيادس وبمشاركة السادة الوزراء المختصين اعضاء وفدي البلدين.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللجنة العليا الحكومية والتي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي، ستتناول عدة جوانب هامة من العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات الدفاع والتعاون العسكري والامن والطاقة والتجارة والاستثمار والنقل البحري والزراعة والتعليم والبيئة، والشباب.

كما اوضح المتحدث الرسمي أن اجتماعات اليوم الرفيعة المستوى تؤكد الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز إطار التعاون التقليدي بينهما وتطويره ليشمل مجالات جديدة، وكذلك ترسيخ الروابط العميقة وأواصر الصداقة التاريخية بين البلدين.

سوف يتم كذلك التباحث حول المستجدات على الساحة السياسية إقليمياً وفي شرق المتوسط وعلي المستوي الدولي خاصةً في ظل التحديات المشتركة التي تواجه البلدين الصديقين في المرحلة الراهنة، والتي تستوجب تكثيف التنسيق والتشاور بين مصر وقبرص على جميع المستويات، من اجل ترسيخ الامن والاستقرار والسلام.

المصرى اليوم

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