«المصري اليوم» ترصد جولات السائحين للتعرف على معالم مدينة الغردقة (صور)

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يشارك المئات من السائحين من مختلف الجنسيات يوميا في جولات "السيتي تورز " التي تنظمها الشركات السياحية للتعرف على معالم مدينة الغردقة وعلي العادات والتقاليد المصرية.

و رصدت المصري اليوم هذه الرحلات اثناء زيارتها لمنطقة كورنيش الشيراتون بالغردقة وهم يلتقطون الصور التذكارية والسيلفي بخلفية شاطئ البحر واللنشات البحرية المتجهة للجزر والمحميات ومناطق الغوص.

وتهدف هذه الرحلات لتعريف السائح بالغردقة والأسواق التجارية والأماكن السياحية والدينية خاصة التي تتميز بطابع معماري وبنائي متميز والتقاط صور تذكارية من كورنيش منطقة الشيراتون.