شمال سيناء تواصل تطعيم العاملين في المصالح الحكومية بلقاح كورونا

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تواصل مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم السبت، تطعيم العاملين في مختلف المصالح الحكومية والمدارس بلقاح فيروس كورونا المستجد، وفقًا لتعليمات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، على قيام الفرق المتحركة بالمديرية والإدارات الصحية التابعة بتطعيم العاملين في المصالح الحكومية والهيئات الخدمية، لافتًا إلى تطعيم 18 ألف و72 شخصًا، من بينهم 12 ألف و599 بالجرعة الأولي و5 الآف و473 بالجرعتين الأولي والثانية.

وأضاف شوكة أن التطعيم مجاني بدون أي مقابل، وأن الجرعة الثانية ستكون بعد 12 أسبوعًا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

بدوره أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على إعداد مخطط كامل لتطعيم كافة العاملين بديوان عام المحافظة ومجالس المدن ومديريات الخدمات وكافة الأجهزة العاملة على أرض المحافظة بلقاح فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المحافظ أنه لن يسمح بدخول أي عامل بتلك الجهات إلا بعد تلقى التطعيم الخاص بكورونا، حيث تم صرف عدد ٥ أجهزة كمبيوتر تدعم البصمة في التسجيل لفيروس كورونا، بجانب اتاحة ٧ فرق عاملة في هذا المجال بدلا من فريقين فقط من قبل، كما سيتم الرد على طالب التسجيل للحصول على لقاح كورونا خلال ٧٢ ساعة مع النظام الجديد.