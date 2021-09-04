اليوم .. ٦٨٩ طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالبحر الأحمر

★ ★ ★ ★ ★

أكد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور لدور الثاني بالثانوية العامة التي تنطلق اليوم السبت ٦٨٩ طالبا وطالبة موزعين على ٤ لجان على مستوى المحافظة.

وأضاف انه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية رئيسة بالمديرية فضلاً عن وجود غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري حال حدوث أي مشكلة.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب أثناء أدائهم الامتحانات مع الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية وأنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين مقار اللجان وأوراق الأسئلة والأجوبة كما تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب في كل لجنة بالإضافة إلى شركة الكهرباء، مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية واستخدام أجهزة الكشف الحراري للطلاب مع إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وكافة إجراءات الأمن والسلامة وتوافر الأجواء الامتحانية المناسبة للطلاب وارتداء الكمامات وتجنب التلامس والتكدس.