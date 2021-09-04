تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة في شمال سيناء

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قام الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومجالس المدن، اليوم السبت، بتطهير وتعقيم لجان الدور الثاني بالثانوية العامة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد عمر على محمد، مدير فرع الهلال الأحمر بالعريش، على تطهير وتعقيم لجان الثانوية العامة، فضلًا عن اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا المستجد طوال فترة امتحانات الدور الثاني، مع الاستمرار في تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد كل امتحان حفاظًا على الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين وباقي العاملين.

نت جانبه أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه يؤدي امتحانات الدور الثاني في مختلف المواد الدراسية بالثانوية العامة بشمال سيناء عدد 432 طالبًا وطالبة.

أشار إلى نسبة النجاح في الدور الاولي على مستوي المحافظة بلغت 82%، اذ ان عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 2669 طالبًا وطالبة، نجح منهم 2187 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلبة والطالبات الذين لهم حق دخول امتحانات الدور الثاني 432 طالبًا وطالبة، وعدد الطلبة الراسبين 50 طالبا وطالبة.