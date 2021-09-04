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استئناف العمل بمعبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية.. غدًا الأحد

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استئناف العمل بمعبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية.. غدًا الأحد استئناف العمل بمعبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية.. غدًا الأحد

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تستأنف السلطات المصرية، غدًا الأحد، العمل بمعبر رفح البري في شمال سيناء، في كلا الاتجاهين لعبور المسافرين الفلسطينيين وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد الإعمار إلى قطاع غزة، وذلك بعد إغلاقه يومي الجمعة والسبت، للعطلة الأسبوعية.

يذكر أن المعبر شهد الأسبوع الماضي تنقل عدد 5494 مسافرًا في كلا الاتجاهين، خلال الأسبوع الماضي، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة 3084 مسافرًا، وغادر الأراضي المصرية إلى القطاع 2410 مسافرًا.

وكانت السلطات المصرية فتحت المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد البناء وإعادة الأعمار إلى قطاع غزة، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.

المصرى اليوم

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