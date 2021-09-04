«زي النهارده» في 4 سبتمبر 1965.. وفاة الطبيب والفيلسوف ألبرت شوايتزر

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هو الألماني ألبرت شوايتزر المولود في 14 يناير 1875 وهو فيلسوف وطبيب وعالم ديني وموسيقى ألمانى الأصل ومن أعظم وأشهر أعماله تأسيس وإدارة مستشفى في الجابون وتقوم نظرة شوايتزر للعالم على فكرة تقديس الحياة،كما رأى أن اضمحلال الحضارة الغربية يعود بالأساس إلى التخلى عن الأسس الأخلاقية وأعرب عن قناعته الراسخة بأن احترام الحياة هو أعلى مبدأ يجب التحلي به والحياة والحب في رأيه يستندان ويتبعان نفس المبدأ، ألا وهو احترام كل مظهر من مظاهر الحياة سواءً منها الشخصى أو الروحي تجاه الكون.

والأخلاق وفقا لشوايتزر، تكمن في الالتزام بإظهار الإرادة في العيش حيث لا يتعين على المرء النزوع إلى الانهزامية لأن رغبتنا في العيش هي في تجدد دائم وتطور مستمر. شوايتزر أيضا أشار إلى اضْمِحلال وفساد الفترة التاريخيّة المعروفة بالتنوير، حيث لم يكن الفكرجيِّدا بما فيه الكفاية كما كان شوايتزر عازفاً مشهوراً للأرغن، وكان مُهتماً جداً بموسيقى باخ.

وطوَّر أسلوباً بسيطاً في الأداء حيث إنَّه كان يعتقدُ أنه أقرب إلى ما كان يريد باخ، الوصول إليه. أمضى شوايتزر ردحا كبيرا من حياته في لمبارينى المعروفة الآن باسم الجابون بأفريقيا،وبعد إنهائه الدراسات الطبية عام ١٩١٣ذهب مع زوجته هناك لإنشاء مستشفى قريبٍ من بعثةٍ متواجدة بالمكان.

وعالج الآلاف من المرضى، وتكفل بعناية مئاتٍ من مرضى الجُذام وفى عام 1914 اندلعت الحرب العالمية الأولى ولأنه وزوجته كانا ألمانيِّين قُبض عليهما ووُضعا مؤقتا تحت إشراف العسكريين الفرنسيين.

في 1918 نُقِلا إلى أريزون بفرنسا، بإقليم سان ريمى. وحصل على حريته عندما كان يعمل مساعد طبيب ومساعد قِسّ في إستراسبورج بعد ذلك ألقى محاضرات عدة في كل الأماكن التي دعى إليها.

لنشر أفكاره المتعلقة بالثقافة والأخلاق وفى نفس الوقت جمع الأموال الكافية لإعادة بناء مستشفى لمبارينى؛ وفى 1924 عاد إلى لمبارينى لإتمام بناء المستشفى، وبعد ذلك استأنف ممارسته للطب، وأسفارَه المتوالية إلى أوروبا لإلقاء محاضراته في جامعات عديدة.

وفى الفترة من ١٩٣٩ إلى 1948، مكث في لمبارينى لأنه لم يستطع العودة في هذه الفترة إلى أوروبا بسبب الحرب العالمية الثانية وبعد مُرور ثلاث سنوات من نهاية الحرب، عاد إلى أوروبا ليقضى السنوات الأخيرة من عُمره إلى أن توفى «زي النهارده» في 4 سبتمبر 1965 وكان شوايتزر قد حاز عام 1952 جائزة نوبل للسلام وفي عام 1952 تم إنجاز فيلم عن حياته.