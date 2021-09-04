«زي النهاردة» في 4 سبتمبر 2010 .. وفاة الرسام والكاتب محيى الدين اللباد

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محيى الدين اللباد رسام كاريكاتير وفنان تشكيلى متخصص في الجرافيك ومصمم كتب وكاتب للأطفال، وقد ولد في القاهرة في 25 مارس 1940 لأسرة رفيعة الشأن ديناً وعلماً وتعود أصولها لقرية شباس الشهداء بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بدأ اللباد مسيرته الفنية، وهو لا يزال طالباً ثم درس التصوير الزيتى في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة بين عامى 1957 و1962، وعمل بالعديد من المؤسسات الصحفية، حيث عمل رساماً للكاريكاتير أثناء دراسته الثانوية، ثم التحق رساماً بمجلتى روزاليوسف وصباح الخير قبل أن ينهى دراسته الجامعية، وعقب تخرجه عمل رساماً ومؤلفاً لكتب الأطفال في دار المعارف، وفى مجلة سندباد التي أصدرتها الداروشارك في تأسيس عدد من المجلات المتخصصة،وقد صدرله عدد من الكتب بمصر والعالم العربى.

ونالت أعماله العديد من الجوائز المحلية والعربية والدولية، ونشر بعضها مترجماً بعدة لغات أجنبية، كما قدم سلسلة من الكتب التي قام بتأليفها وتصميمها ومنها «المراهقون فوق سن الحادية عشرة»، وأيضًا «الرسم والتلوين الزيتى»،و«كشكول الرسام» والذى حاز جائزة الأكتوجون الفرنسية وصدرت منه طبعات باللغات الفرنسية والألمانية والهولندية، وهو عبارة عن ذكريات بصرية من طفولة الرسام، اللباد عمل أيضاً مديراً فنياً ومصمم جرافيك للعديد من دور النشر، ووضع الماكيت الأساسى للعديد من الصحف والمجلات العربية والملصقات الثقافية، كما شارك كعضو لجنة تحكيم في عدد من المسابقات المحلية والدولية.

ولمحيى الدين كتاب «ملاحظات» وكتاب «تى شيرت»، ويُعتبر اللباد من أبرز مصممى الكتب في العالم العربى، وكان يعتمد في تصميم أغلفة الكتب على عناصر فنية من التراث الشعبى العربى، وشارك في تأسيس عدد من دور النشر، وقد كرم اللباد في كثير من معارض كتب الأطفال عن كتبه التي عنى فيها بإعادة الاعتبار إلى القيمة الجمالية لكتب الأطفال ونال عن كتابه «كشكول الرسام» جائزة التفاحة الذهبية عام 1989 من بينالى براتسلافا لرسوم كتب الأطفال في سلوفاكيا، وترجم الكتاب إلى عدة لغات، ومن كتبه المرسومة «مائة رسم وأكثر»وسلسلة «نظر»الذى استلهم اسمها من بيت شعر لبشارة الخورى«إن عشقنا فعذرنا أن في وجهنا نظر» وقد توفى محيى الدين اللباد «زي النهارده»فى 4 سبتمبر 2010 بعد صراع قصير مع المرض، حيث كان قد أمضى فترة قصيرة في المستشفى.