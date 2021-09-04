«زي النهاردة» في 4 سبتمبر 1982 .. وفاة الفنان إبراهيم سعفان

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إبراهيم سعفان ممثل كوميدى مولود في 21 مارس 1924،وبعد المدرسة،قرر دخول كلية الشريعة، وتخرج فيها في 1957، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج فيه،وحصل على وظيفة مدرس لمادة اللغة العربية في وزارة المعارف إلى أن انضم لفرقة نجيب الريحانى ليبدأ مسيرته الفنية من على خشبة المسرح وأصبح من نجوم الكوميديا المتميزين في السينما والمسرح والتليفزيون، ورغم تفرد أدائه الكوميدى فإنه لم يحظ باهتمام نقدي إلا من مقال كتبه عنه أنيس منصور يتحدث فيه عن روحه التي تجمع بين ملمحى القروى وابن المدينة.

ومن أعماله السينمائية «عفريت مراتى» و«سكرتير ماما» و«دلع البنات» و«عريس بنت الوزير» و«أنا وزوجتى» و«السكرتيرة» و«المجانين التلاتة»و«أنت اللى قتلت بابايا»و«سفاح النساء» و«أضواء المدينة» و«عماشة في الأدغال» و«مدرسة المراهقين» و«حبيبتى شقية جدا» و«جفت الدموع» و«بابا آخر من يعلم» و«مجانين بالوراثة» و«غراميات عازب» و«العش الهادئ» و«عالم عيال عيال» و«بص شوف سكر بتعمل إيه» و«البنت الحلوة الكدابة» و«الأزواج الطائشون» و«أونكل زيزو حبيبى» و«شيلنى وأشيلك» و«شباب يرقص فوق النار» و«قصة الحى الغربي» و«خدعتنى امرأة» و«أذكياء لكن أغبياء» و«علاقة خطرة» و«مخيمر دايما جاهز» و«تجيلها كده تجيبها كده هي كده»، كما كان له عدد من الأعمال المسرحية، منها مسرحيات الدبور وسنة مع الشغل اللذيذ، وكان آخر أعماله المسرحية مسرحية مزيكا مع سمير غانم إلى أن توفى «زي النهارده»فى4 سبتمبر 1982 أثناء تواجده بمدينة عجمان بدولة الإمارات.