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«صحة الحيوان» ينظم دورة تدريبية لتأهيل الخريجين لإدارة المعامل البيطري في دمنهور

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«صحة الحيوان» ينظم دورة تدريبية لتأهيل الخريجين لإدارة المعامل البيطري في دمنهور «صحة الحيوان» ينظم دورة تدريبية لتأهيل الخريجين لإدارة المعامل البيطري في دمنهور

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نظم المعمل الفرعى بدمنهور التابع لمعهد بحوث الصحة الحيوانية بإشراف الدكتورة رضا فضلي مدير المعمل فاعليات دورة تدريبية تحت عنوان «انشاء وإدارة معمل بيطرى داجنى» بوحدة التدريب بالمعمل الفرعى بدمنهور.

ومن جانبه قال الدكتور ممتاز شاهين ان هذه الدورات تأتي في إطار الدور الاجتماعي للمعامل التابعة للمعهد والمنتشرة بمختلف المحافظات لتلبية إحتياجات السوق بالمحافظات وتأهيل الخريجين لمختلف الأعمال المرتبطة بمهنة الطبيب البيطري.

وأضاف «شاهين»، انه تم التنبيه على مختلف المعامل الفرعية بتقديم خبراتها البحثية والعلمية والتطبيقية تحت تصرف أية جهة تخدم الاقتصاد الوطني وتساهم في التصدي للأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

ومن جانبها قالت الدكتورة رضا فضلي، في تصريحات صحفية السبت ان هذه الدورة تستهدف رفع كفاءة الباحثين وإستعراض برامج تأهيل الخريجين لسوق العمل في الكشف عن الأمراض الحيوانية، موضحة إنه تم إستعراض الخبرات البحثية في هذه المجالات من خلال نخبة من العلماء منهم الدكتور هانى فوزى اللقانى استاذ امراض الدواجن جامعة دمنهور والعميد السابق لكلية الطب البيطرى جامعة دمنهور والدكتور محمد شوقى رزق الاستاذ المتفرغ بمعهد بحوث الحيوانية والدكتور احمد البستاوى استاذ امراض الدواجن جامعة دمنهور والدكتور محمد العدل استاذ تربية وأنتاج الدواجن جامعة دمنهور .

وأضافت مدير المعمل الفرعي بدمنهور بمعهد صحة الحيوان إنه تم التدريب العملى بوحدات المعمل الفرعى بدمنهور ومنها وحدة البكتريولوجى وامراض الدواجن ووحدة السيرولوجى، مشيرة إلى أن هذه الدورة تأتي بهدف تاهيل الخرجين لسوق العمل وتفعيل برتوكول التعاون بين مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد صحة الحيوان وجامعة دمنهور.

المصرى اليوم

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