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«التأمين علي الثروة الحيوانية»: قوافل إرشادية بأسواق الماشية بالبحيرة للتعريف بخدمات المربين

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«التأمين علي الثروة الحيوانية»: قوافل إرشادية بأسواق الماشية بالبحيرة للتعريف بخدمات المربين «التأمين علي الثروة الحيوانية»: قوافل إرشادية بأسواق الماشية بالبحيرة للتعريف بخدمات المربين

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كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور إيهاب صابر مساعد الوزير لشئون الثروة الحيوانية ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية برفع المعاناة عن كاهل الفلاح والمربي الصغير وتقديم المساعدة الارشادية والتواصل مع منتجي الثروة الحيوانية في مختلف المحافظات والمواقع .

وقال «صابر»، في تصريحات صحفية انه تم تنظيم حملات إرشادية للمربين لتعريفهم بالخدمات التأمينية الشاملة التي يقدمها الصندوق للمربين المستفيدين من خدماته لديه وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها والتأمين عليها بهدف إثراء الاقتصاد القومي وتوفير متطلبات المواطنين من اللحوم الحمراء والألبان ومشتقاتها بأسعار مناسبة.

وأضاف رئيس صندوق التأمين على الثروة الحيوانية ان الدكتور محمد الجارحى رئيس فرع صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بالبحيرة قام أمس الجمعة بتنظيم عدد ٢ قافلة إرشادية وتوعوية بسوقى ( وادى النطرون العمومى للماشية، سوق السيجينى العمومى للماشية بأبوالمطامير ) عن طريق لجان من العاملين بفرع الصندوق بالبحيرة بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري.

وأوضح «صابر»، إنه تم توزيع نشرات التأمين على المتواجدين في هذه الأسواق وتم توضيح مزايا التأمين الصحي على الماشية وفوائده وتم شرح الطرق السلمية لتربية الماشية والتحدث عن بعض الأمراض الوبائية التي تصيب الحيوانات وطرق الوقايه منها وعلاجها وتم الإجابة على تسأولات المربين والفلاحين المتواجدين بالأسواق عن الخدمات التي يقدمها الصندوق.

وأشار رئيس صندوق التأمين على الثروة الحيوانية ان هذه الخدمات تشمل رعاية صحية بيطريه مجانية طوال مدة التأمين وتوفير أعلاف ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية من المصانع التابعة للصندوق وتم حث المواطنين على التأمين على مواشيهم حيث أن التأمين لدى الصندوق حصن أمان الفلاحين والمربين .

المصرى اليوم

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