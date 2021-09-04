حالة الطقس اليوم وغدًا .. استمرار انخفاض درجات الحرراة وتوقعات بسقوط أمطار ورمال مثارة

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال تقرير الطقس اليوم وخلال هذا الأسبوع ويظل الطقس معتدل ليلاً طوال الأسبوع، وربما تعاود درجات الحرارة الارتفاع مرة أخرى.

تتكون السحب المنخفضة والمتوسطة على جنوب شرق البلاد ويصاحبها سقوط أمطار خفيفة، ويصاحبها سحب رعدية وتظهر رمال مثارة.

وتنخفض درجات الحرارة خلال حالة الطقس غدًا عن اليوم انخفاضًا طفيفًا بقيم تتراوح بين درجتين و3 درجات، كما تنخفض درجة الحرارة الأعلى في مصر اليوم للعظمى إلى 43 درجة في أسوان وإدفو.

تتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة اليوم على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وعلي المجري الملاحي لقناة السويس ومرسي علم وأبوسمبل، وتنشط الرياح على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

ويستمر تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطريق القريبة من مصادر المياه والقريبة من مصادر المياه والمتجهة من وإلي القاهرة الكبري وكذلك السواحل الشمالية والوجه البحري.

ويظل طقس اليوم حارًا رطبًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويظل شديد الحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، ويكون معتدل ليلاً على القاهرة وجميع أنحاء مصر.

تكون حالة البحر المتوسط معتدلة اليوم ويتراوح الموج بين متر ونصف ومترين وربع، أما حالة البحر الأحمر فتكون بين معتدلة ومضطربة، وارتفاع الموج يتراوح بين مترين ومترين ونصف، والرياح في البحرين شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم في مصر

تظل درجة الحرارة في القاهرة اليوم للعظمى مستقرة عند 34 درجة، والصغرى 25 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

وتستقر أيضًا درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم وتكون مطابقة لدرجات الحرارة أمس وتكون 31-25 والمحسوسة إلى 34 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في أسوان 43-29، إدفو 43-29، أسيوط 35-24، المنيا 35-25، الأقصر 42-27، قنا 40-26، سوهاج 38-25 درجة.

وتكون في الفيوم 35-26، بني سويف 35-26، أبوسمبل 42-29، شلاتين 41-28، سيوة 34-20، حلايب 38-27، الوادي الجديد 39-28 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في الإسماعيلية 34-23، شبين الكوم 34-26، دمنهور 33-24، بلطيم 32-25، السويس 33-25، بورسعيد 31-26، العريش 32-25، مطروح 29-23 درجة.

وتكون في طنطا 34-25، الطور 33-27، المنصورة 34-25، شرم الشيخ 39-29، دمياط 31-25، السلوم 30-22، الغردقة 37-28، طابا 34-25، رفح 31-24 درجة.

حالة الطقس اليوم وغدًا .. استمرار انخفاض درجات الحرراة وتوقعات بسقوط أمطار ورمال مثارة

تفاصيل حالة الطقس غدًا في مصر

تنخفض درجات الحرارة خلال حالة الطقس غدًا ويكون هناك تحسن نسبي في الأحوال الجوية وتنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

ويتوقع أن تكون متوسطات درجات الحرارة العظمى والمحسوسة في القاهرة وأيضًا الوجه البحري33 والمحسوسة 35.

وتكون في شمال الصعيد 36-38، وفي جنوب الصعيد 42-43، والسواحل الشمالية 30-32، وجنوب سيناء 38-40 درجة.

وتنشر المصري اليوم تقارير هيئة الأرصاد الجوية المجمعة عن توقعات أحوال الطقس خلال هذا الأسبوع وتوقعات درجات الحرارة وحالة البحر المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

توقعات أحوال الطقس ودرجات الحرارة هذا الأسبوع

تتوقع الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة هذا الأسبوع وتكون في القاهرة الوجه البحري 33 للعظمي و35 للمحسوسة من الإثنين إلى الأربعاء وتنخفض الخميس إلى 31-33 للعظمي والمحسوسة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في السواحل الشمالية الإثنين والثلاثاء 30-32، وتنخفض الأربعاء إلى 29-31، وتصل الخميس إلى 28-30 درجة.

وتكون في جنوب سيناء تكون الإثنين 38-40 درجة، وتنخفض الثلاثاء إلى 36-38، وترتفع الأربعاء والخميس 37-40 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في شمال الصعيد من الإثنين إلى الأربعاء 35-37، وتنخفض الخميس إلى 33-35 درجة.

وفي جنوب الصعيد تكون الإثنين والثلاثاء إلى 41-42، وتنخفص الأربعاء إلى 40-41 درجة، وتوصل الخميس إلى 39-40 درجة.

حالة الطقس اليوم وغدًا .. استمرار انخفاض درجات الحرراة وتوقعات بسقوط أمطار ورمال مثارة

تقارير أحوال الطقس والبحر المجمعة هذا الأسبوع

توقعات حالة الطقس خلال 6 أيام

تفاصيل حالة البحر المتوسط خلال 3 أيام

توقعات حالة البحر الأحمر خلال 3 أيام