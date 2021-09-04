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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 219.55 مليون والوفيات 4 ملايين 725294

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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 219.55 مليون والوفيات 4 ملايين 725294 إصابات كورونا العالمية تتجاوز 219.55 مليون والوفيات 4 ملايين 725294

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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 219.55 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن كورونا إلى أربعة ملايين و725294. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 644878 39729556 الهند 439895 32903289 البرازيل 581914 20830495 366194 6975174 المملكة المتحدة 132920 6863228 فرنسا 114680 6799240 تركيا 57248 6434524 الأرجنتين 112195 5195601 إيران 109549 5083133 كولومبيا 125097 4913031.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات 22 - العراق 20994 1908079 36 ‬‬‬‬- المغرب 12923 876732 38 - الأردن 10454 799825 ‭43‬ - الإمارات 2044 721308 ‭45‬ ‬- تونس 23710 670027 47 - لبنان 8070 604409 50 - 8565 544985.

المصرى اليوم

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