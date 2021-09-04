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سخر الإعلامي عمرو أديب، من الفنان محمد رمضان بسبب إلتقاطه صورة تذكارية بجوار مرفأ بيروت، قائلاً:«الأستاذ الدكتور راح اتصور في مرفأ بيروت.. راح يعمل فوتوسيشن هناك، قال يعني بيتضامن، مع أهالي الضحايا راح واخد الفوتو سيشن ومركب عليه أغنية من بتوعه وكان هذا الموقع يصلح لعمل فيديو كليب«

وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية» على شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن ما فعله رمضان أثار غضب الكثير من اللبنانيين، متابعاً: «ليه (رمضان) بيعمل كده.. هو فاكر إن العالم مقفول ومحدش هيشوف ولا هيسمع.. فاكر إن محدش هيعرف».

وكان رمضان قد نشر على خاصية «الأستوري»، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» صورة في مرفأ بيروت، وعلق عليها، قائلاً :«سفير الشباب العربي».