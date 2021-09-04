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بامبو : باتشيكو ظلمني .. وأشعر براحة نفسية في البنك الأهلي

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بامبو : باتشيكو ظلمني .. وأشعر براحة نفسية في البنك الأهلي بامبو : باتشيكو ظلمني .. وأشعر براحة نفسية في البنك الأهلي

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أكد كريم بامبو، المنضم حديثًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، أنه كان يتمنى أن يعود لصفوف بعد إنتهاء إعارته من نادي البنك، بنهاية الموسم المنقضي.

وكان البنك الأهلي، حصل على خدمات كريم بامبو، بشكل نهائي من نادي الزمالك، لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وقال كريم بامبو، في تصريحات تلفزيونية : «بالتأكيد كنت أتمنى العودة لنادي الزمالك بعد نهاية إعارتي للبنك الأهلي، أنا زعلان، لأني لم أقدم أي شئ للزمالك خلال فترة السنة والنصف التي تواجدت فيها بالفريق، كان نفسي أعمل حاجة للنادي الأبيض، ولكن لم أحصل على فرصتي».

وأشار :«لبرتغالى باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك، اعترف لي بالظلم الذي وقع عليه خلال قيادة الفريق الأبيض، وعدم الاعتماد عليه في المشاركة خلال مباريات الموسم الماضى».

وأوضح : «تلقيت عروضًا في الفترة الماضية من أكثر من نادي ولكنني فضلت الاستمرار مع البنك الأهلي لشعوري بالراحة النفسية داخل النادي، خاصة في ظل المعاملة الجيدة التي ألقاها من اللواء أشرف نصار رئيس النادي وخالد جلال، المدير الفني».

وأضاف :«البنك الأهلي، كان له دورًا كبيرًا في استعادة مستواي الفني فكان يجب على أن أرد له الجميل».

المصرى اليوم

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