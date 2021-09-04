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الكشف عن أبطال فيلم «بالورقة والقلم»

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الكشف عن أبطال فيلم «بالورقة والقلم» الكشف عن أبطال فيلم «بالورقة والقلم»

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انتهي المخرج أحمد محمد عبده من التحضيرات النهائية للفيلم الروائي مش بالورقة والقلم من تأليف ناجي عبدالله وانتاج المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست «زينب عزيز».

و قد استقر مخرج الفيلم على ابطال العمل وهم مصطفي سلامة، رنا خطاب، الاء على، بريهان انور وهم مجموعة من النجوم الصاعدة ونجوم المعهد العالي للفنون المسرحية.

وتم الانتهاء من اغنية الفيلم للمطرب يحي نديم بعنوان «ارسم صوره جميلة لبكره» والتي ترصد عددا من اللقطات الوثائقية حول مبادرة صحة المرأة المصرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح وترصد حالة محاربات مرض السرطان واهتمام الدولة المصرية بالنظام الصحي الحديث،

و قد قرر مخرج الفيلم اهداء الأغنية إلى مبادرة رئيس الجمهورية تقديرا للدور الهام الذي تقوم به تلك المبادرة لحماية المرأة المصرية.

كما تم خلال الاسابيع السابقة المراجعة الطبية لمشاهد الفيلم واعتمادها من قبل مؤسسة بهية لسرطان الثدي ومن المقرر ان يتم التصوير خلال الاسابيع القادمة داخل مستشفى بهية واستديو النحاس .

يذكر أن أحداث الفيلم تدور في إطار من دراما رومانسية حيث يتناول معاناة أصحاب البطولات من محاربات مرض السرطان، كما يلقي الضوء على العامل النفسي للمجتمع في محاربة مرض السرطان، وكذلك دور المجتمع والدولة في محاربة المرض.

المصرى اليوم

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