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محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، وجه رسالة قوية ومؤثرة إلى المنتخب الوطني قبل ساعات من انضمامه لصفوف البعثة المصرية التي وصلت للجابون لمواجهة منتخبها خلال الجولة الثانية من منافسات تصفيات أفريقيا لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.
محمد صلاح وجه رسالة مؤثرة إلى المنتخب الوطني، وقال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، 10 سنوات وما زال العد..«، في إشارة إلى الفترة التي قضاها مع المنتخب المصري حتى الآن.
وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى مدينة فرانسفيل التي تستضيف مباراة مصر أمام الجابون الأحد المقبل في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ في قطر، واستغرقت الرحلة ما يقرب من ٦ ساعات.
ويترأس البعثة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، فيما حرص سيف الله قنديل سفير مصر في الجابون ونائبه مريم عادل على استقبال البعثة وتذليل أي عقبات أمامها.