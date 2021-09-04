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محمد صلاح يوجه رسالة مؤثرة لمصر قبل مباراة الجابون في تصفيات 2022

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محمد صلاح يوجه رسالة مؤثرة لمصر قبل مباراة الجابون في تصفيات كأس العالم 2022 محمد صلاح يوجه رسالة مؤثرة لمصر قبل مباراة الجابون في تصفيات 2022

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محمد صلاح، قائد الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، وجه رسالة قوية ومؤثرة إلى المنتخب الوطني قبل ساعات من انضمامه لصفوف البعثة المصرية التي وصلت للجابون لمواجهة منتخبها خلال الجولة الثانية من منافسات تصفيات أفريقيا لبطولة 2022 في قطر.

محمد صلاح وجه رسالة مؤثرة إلى المنتخب الوطني، وقال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، 10 سنوات وما زال العد..«، في إشارة إلى الفترة التي قضاها مع المنتخب المصري حتى الآن.

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى مدينة فرانسفيل التي تستضيف مباراة أمام الجابون الأحد المقبل في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ في قطر، واستغرقت الرحلة ما يقرب من ٦ ساعات.

ويترأس البعثة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، فيما حرص سيف الله قنديل سفير مصر في الجابون ونائبه مريم عادل على استقبال البعثة وتذليل أي عقبات أمامها.

المصرى اليوم

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