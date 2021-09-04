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محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، وجه رسالة قوية ومؤثرة إلى المنتخب الوطني قبل ساعات من انضمامه لصفوف البعثة المصرية التي وصلت للجابون لمواجهة منتخبها خلال الجولة الثانية من منافسات تصفيات أفريقيا لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

محمد صلاح وجه رسالة مؤثرة إلى المنتخب الوطني، وقال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، 10 سنوات وما زال العد..«، في إشارة إلى الفترة التي قضاها مع المنتخب المصري حتى الآن.