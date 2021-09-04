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الداخلية تكشف ملابسات  قيام سيدتين بالطرق على المنازل لتخدير أصحابها وسرقتهم

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الداخلية تكشف ملابسات فيديو  قيام سيدتين بالطرق على المنازل لتخدير أصحابها وسرقتهم الداخلية تكشف ملابسات  قيام سيدتين بالطرق على المنازل لتخدير أصحابها وسرقتهم

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول خبر عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن قيام سيدتين بالطرق على المنازل ورش مادة مخدرة على أصحاب المنازل وسرقتهم.

قالت الداخلية في بيان اليوم السبت :«فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول خبر عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) يتضمن قيام سيدتين»منشور صور لهما«بالطرق على أبواب المنازل طالبين إعانة وقيامهما برش مادة مخدرة على أصحاب المنازل وسرقتها».

واضافت :«بالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره ،كما أمكن تحديد القائم بنشر الخبر وتبين أنه (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور) عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبطه، وبمواجهته قرر بحصوله على الخبر من إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى»فيس بوك«،تم إتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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