رسالة جديدة لبيتسو موسيماني لمحمود الخطيب : أعدك لما هو أفضل لفريق الأهلي

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نشر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى النجم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:«أنت تبقى أسطورة الأهلي.. رئيسي، نعدكم بأن نفعل ما هو أفضل من الموسم الماضي بفضل قيادتكم وتواضعكم.

جاءت رسالة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على صورة نشرها حساب النادي الأهلي على توتير لكابتن محمود الخطيب مع اللاعبين على أرض الملعب مجددا ثقته لمدرب موسيماني مديرا فنيا لفريق الأول للأهلي، وسيد عبدالحفيظ، مديرا لكرة بالنادي، كذلك كادرنا التدريبي والطبي والإداري.