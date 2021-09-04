طالب يعيد حقيبة بداخلها 20 ألف جنيه بعد العثور عليها على رصيف محطة قطارات كفر الشيخ

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعاد إسلام عبدالله رمضان، المقيم بمحافظة كفر الشيخ، والطالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة بجامعة المحافظة، مبلغ مالي 20 ألف جنيه وجده في حقيبة على رصيف محطة قطار بيلا بمحافظة كفر الشيخ لصاحبه.

وقال اسلام رمضان، في تصريحات صحفية، إنه وجد الحقيبة على رصيف المحطة وصدم بعد أن وجد 20 ألف جنيه وهاتف محمول، فأغلق الحقيبة وخبأها في كافتيريا المحطة، حتى يعثر على صاحبها.

وأضاف «رمضان»، أنه بعد ساعتين وجد رجلاً يدخل عليه الكافتيريا، وعلى وجهه علامات القلق والحُزن، فطلب منه الهدوء لأن الحقيبة التي يبحث عنها بحوزته، وطلب منه علامة للتأكد من ملكيته للحقيبة، وعندما تأكد أنه صاحبها والمبلغ المالي سلمهما له ورفض أخذ مكافاته المالية.