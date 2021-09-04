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تفاصيل نتائج المنافسات المسائية لليوم الثالث ببطولة العالم للدراجات

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تفاصيل نتائج المنافسات المسائية لليوم الثالث ببطولة العالم للدراجات تفاصيل نتائج المنافسات المسائية لليوم الثالث ببطولة العالم للدراجات

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تواصلت منافسات بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، والتي تستضيفها في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح .

وأسفرت منافسات الفترة المسائية لليوم الثالث من البطولة عن النتائج التالية:

حصدت الروسية اينا ابدولينا الميدالية الذهبية لسباق الأومنيوم سيدات، بينما فازت الأمريكية كايا شميد بالمركز الثاني والميدالية الفضية وهي الميدالية الثانية لكايا في البطولة بعد ذهبية سباق الإقصاء أمس.

و حازت على الميدالية البرونزية والمركز الثالث فالنتينا باسليكو لاعبة إيطاليا.

فيما حلت لاعبة منتخب مصر للدراجات حبيبة عليوة في المركز الـ19 في السباق.

وتوجت الروسية الينا لايسنكو بالميدالية الذهبية في سباق الاسبرينت سيدات، وحصدت الأوكرانية إلا بيلتسكا الميدالية الفضية، وفازت الكازاخستانية يوليا جولوبكوفا بالميدالية البرونزية .

وفي سباق المطاردة الفردية رجال فاز الإيطالي صامويل بونيتو بالميدالية الذهبية، وحصد الميدالية الفضية الألماني جيسبر شرودير وفاز بالبرونزية الإيطالي اندريا فيولاتو .

المصرى اليوم

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