فيوتشر يحسم أولى صفقاته الصيفية

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نجح مسؤولو نادي فيوتشر إف سي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، في حسم أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

فقد توصل مسؤولي فيوتشر لاتفاق مع إدارة النادي المصري البورسعيدي، بشأن التعاقد مع كريم العراقي، ظهير أيمن الفريق البورسعيدي، خلال الميركاتو الصيفي مقابل 13 مليون جنيه.

ومن المنتظر أن يتم حسم الصفقة بشكل نهائي والإعلان عن كافة التفاصيل الخاص بالتعاقد خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقرر مسؤولو النادي المصري على بيع كريم العراقي، في الفترة الجارية، للنادي صاحب أعلى عرض مالي، من أجل حل الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق.

وكان العراقي، تلقى أكثر من عرض من أندية الدوري الممتاز، على رأسها بيراميدز والبنك الأهلي، قبل أن يحسم فيوتشر، الصفقة لصالحه.