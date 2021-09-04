ضل الطريق .. الشرطة تعيد طفل لأسرته في المعادي

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كشف مصدر أمني ملابسات بلاغ ورد لقسم شرطة المعادى بالقاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بعثوره على أحد الأطفال ضالاً بأحد الطرق بدائرة القسم.

على الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل، وإتخاذ كافة إجراءات البحث عن أهليته، حيث أمكن تحديد هوية والدته ( ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم).

بإستدعائها قررت بأنه حال توجه نجلها لشراء بعض المستلزمات ضل الطريق، وتم تسليمها الطفل وتعهدت بحسن رعايته.

ومن جانبها أعربت والدة الطفل عن شكرها وتقديرها للدور الإنسانى الذي قام به رجال الشرطة في التواصل معها وإعادة نجلها لها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.