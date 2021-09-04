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قناتا العربية والحدث تنقلان مقارهما من دبي إلى الرياض

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قناتا العربية والحدث تنقلان مقارهما من دبي إلى الرياض قناتا العربية والحدث تنقلان مقارهما من دبي إلى الرياض
ستبثان 12 ساعة يوميًّا من بدءًا من يناير القادم

قناتا العربية والحدث تنقلان مقارهما من دبي إلى الرياض

ذكرت مصادر مطلعة أن الشركات الإعلامية السعودية التي مقرها دبي ستبدأ في نقل موظفيها خلال الشهر الجاري إلى العاصمة الرياض، حسب "رويترز".

وتفصيلاً، قال مصدران مطلعان إن قناتَيْ العربية والحدث أبلغتا موظفيهما هذا الأسبوع بخطط لبدء البث 12 ساعة يوميًّا من الرياض بحلول شهر يناير 2022، في حين سيستغرق استكمال عمليات النقل بشكل كامل ما يقارب عامَيْن.

وقالت المصادر إن مجموعة إم.بي.سي، وهي أكبر شركة إعلامية في الشرق الأوسط، والشرق للأخبار، وهي قناة إخبارية تلفزيونية حديثة الإنشاء، ناقشتا داخليًّا أيضًا خططًا للانتقال إلى الرياض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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