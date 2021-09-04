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الأمم المتحدة تدين الهجمات الحوثية على مطار أبها الدولي

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الأمم المتحدة تدين الهجمات الحوثية على مطار أبها الدولي الأمم المتحدة تدين الهجمات الحوثية على مطار أبها الدولي
طالبت جميع الأطراف المعنية بتجديد التزامها بالعملية السياسية

الأمم المتحدة تدين الهجمات الحوثية على مطار أبها الدولي

دانت الأمم المتحدة هجوم الحوثيين ‏على مطار أبها الدولي بالمملكة، مؤكدة أنها ستواصل إدانة الهجمات على البنية التحتية ‏المدنية. ‏

وقال المتحدث الرسمي للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ردًّا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي حول تعليق الأمم المتحدة على ‏انتهاكات الحوثيين المتكررة لقرار مجلس الأمن: "إن القانون الدولي واضحٌ جدًّا في أنه لا ينبغي أبدًا استهداف البنية ‏التحتية المدنية".

وأضاف دوجاريك: "نحن قلقون أيضًا بشأن تجدُّد القتال والخسائر البشرية التي نراها حول مأرب، ‏وأعتقد أنه من المهم جدًّا لجميع الأطراف المعنية تجديد التزامها بالعملية السياسية".‏

الأمم المتحدة ميليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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