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التكفير منهجهم.. المفتي : تنظيم داعش يناقض رسالة الإسلام

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التكفير منهجهم.. المفتي : تنظيم داعش يناقض رسالة الإسلام التكفير منهجهم.. المفتي : تنظيم داعش يناقض رسالة الإسلام

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية إن تنظيم داعش مثَّل خطورة كبيرة على الإسلام منذ ظهوره وهو الأمر الذي جعلنا نستشعر هذا الخطر الذي طال تشويهه صورةَ الإسلام في العالم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن تنظيم داعش يعمل على تناقض للهدف الأسمى للإسلام، وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء رحمة للعالمين، ولم يأتِ للهدم أو العبث الذي يفعله تنظيم داعش.

وتابع مفتي الجمهورية أن تنظيم داعش يناقض رسالة الإسلام، والقراءة الخاطئة للمسلك النبوي، وفهم مقاصد الشريعة التي جاء بها الإسلام، إلى جانب تنصيب أنفسهم كدولة على الرغم من كونهم ضد نظام الدولة، وفي النهاية قضية الحاكمية والتكفير هي أدوات هذا التنظيم.

وأضاف أن هناك أهمية لإعداد دليل مرجعي لمواجهة أفكار هذا التنظيم، يتناول التطرف بكل أشكاله ولغاته ومعتقداته، فالدليل لا يقف عند حدود تنظيم داعش، بل يشمل أيضا الديانات الأخرى، وهو الأمر الذي بدأنا في الإعداد له منذ يناير 2014، وتحديدًا منذ إنشاء مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، هذا المرصد الذي أعطانا هذا الخيط من خلال رصده للفتاوى التي تصدر عن هذه التنظيمات.

المصرى اليوم

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