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محمد محيي لمنتقدي أغنيته «ورقة وقلم»: «رأيكم فوق راسي وحقكم عليا»

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محمد محيي لمنتقدي أغنيته «ورقة وقلم»: «رأيكم فوق راسي وحقكم عليا» محمد محيي لمنتقدي أغنيته «ورقة وقلم»: «رأيكم فوق راسي وحقكم عليا»

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رد النجم محمد محيي على الانتقادات التي وجهت له من بعض جماهيره، بعد أغنيته الأخيرة «ورقة وقلم»، حيث نشر منشورا على إحدى صفحات محبيه، أوضح فيه موقفه من الأغنية.

وقال محمد محيي، في منشور عبر إحدى صفحات محبي محمد محيي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إخواتي وأعزائى في الجروب، إن شاء الله لما ينزل السي دي هاتفهموا أكتر بكتير من دلوقتي، وساعتها هتقارنوه بسي دي (مظلوم)، وتقولوا مظلوم أحلى، اللي هو كان في رأيي وقته إنه لا يرتقى لسي دي (قادر وتعملها)، اللي هو وقته كان في رأيي إنه لا يرتقي لـ(صورة ودمعة)، وهكذا في كل جديد يتقدم، وصدقوني متفهم جدا وأكيد كل واحد ليه ذوقه ورأيه على العين والراس وليهم كل الاحترام والتقدير عندي».

وأضاف محيي: «أنا أستحمل وأستوعب ده حقكوا عليا، بحق محبتنا في الله اللي مفيهاش أي مصلحة بكل تأكيد، وده أرقى وأطهر وأصفى أنواع المحبة، لكن الرجاء الوحيد ليا متختلفوش بسببي وأشوف تجاوز ليكم في حق بعض، الاحترام والتقدير والفهم سمة جروبنا الطيب».

وتابع: «أخيرا إدوني فرصة أقدم تجربتي كاملة، وعيشها معايا لو تحب أو عيش مع القديم أو مع فنان تاني، ليك الحق تعبر كيفما تشاء، لكن كمان قدّر مجهود وتعب وسهر وعطاء كل اللى بيحاربوا الزمن الصعب وبيضحوا عشان العمل يوصلك في دقايق تسمعها وهما بيعيشوها سنين، أشكركم من كل قلبى إخواتى وأحبابى متفق ومختلف، وأتمنى أشوفكم بخير وسعادة ورضا.. والحمد لله».

محمد محيي عبر فيسبوك

المصرى اليوم

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