وزير الرياضة يشهد تتويج «المحسمة المحطة» بدوري مراكز الشباب النسخة الثامنة

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أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تتويج مركز شباب المحسمة المحطة بالنسخة الثامنة من دوري مراكز الشباب (دوري الراحل محمد غريب) الذي تنظمه الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، وذلك بعد تغلبه علي مركز شباب بلفيا بضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت علي ملعب نادي سنزو بالغردقة.

حضر المباراة، إيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الدكتور ماجد العزازي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، الكابتن خالد كامل مدير دوري مراكز الشباب، وكوكبة من الصحفيين والإعلاميين وقيادات وزارة الشباب والرياضة ولفيف من السادة النواب.

وجاءت المباراة مثيرة وحماسية من قبل اللاعبين داخل الملعب، والأجهزة الفنية من خارج الخطوط، وأدار المباراة الحكم جلال محمد أحمد حكم ساحة، ومحمود عبد السميع مساعد أول، ووائل فتحي مساعد ثاني، ومحمد حسين حكم رابع، وشهدت المباراة لمسة وفاء للراحلين من أبناءالوزارة (ممدوح عبد العزيز، محمد غريب، مصطفي منصور، يحيي هاشم).