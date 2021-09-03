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حسام موافي يؤكد فاعلية الدواء المصري: «مواصفات عالمية مش كشري»

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حسام موافي يؤكد فاعلية الدواء المصري: «مواصفات عالمية مش كشري» حسام موافي يؤكد فاعلية الدواء المصري: «مواصفات عالمية مش كشري»

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أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، فاعلية ومأمونية وجودة المستحضرات الطبية المصرية، مشيرًا إلى أنها تخضع لمواصفات عالمية

وحذر الدكتور حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، من الانسياق وراء المشككين في المستحضرات الطبية المصرية، مضيفًا «حذاري واحد يشك في الدواء المصري، ده مواصفاته عالمية، مش كشري كل واحد يزود براحته».

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن اختفاء بعض الأدوية الأجنبية من السوق في فترة معينة شيء طبيعي، موضحًا أن الدواء الواحد يوجد منه أنواع مختلفة وجميعها تؤدي نفس الوظيفة، ويمكن للطبيب وصف نفس الدواء للمريض لكن باسم آخر.

المصرى اليوم

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