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سفير فيتام يشيد بالعلاقات مع

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سفير فيتام يشيد بالعلاقات مع مصر سفير فيتام يشيد بالعلاقات مع

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أشاد سفير فيتنام في القاهرة، تران تانه كونج، بالعلاقات الثنائية مع ، باعتبار أنها من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال البلاد، جاء ذلك خلال احتفال السفارة بمرور 76 عاما على الاستقلال، وخلال الحفل الذي أقيم بمقر السفارة تم عزف السلام الوطني للبلدين.

و حرص السفير«كونج» على مشاركة كافة الحضور في تقطيع كعكة الإستقلال الرمزية سويا في لفتة تشير إلى مساهمة جميع الدول الأصدقاء في الإحتفال بإستقلال فيتنام عام 1945م، كما حرص على تقديم الأطعمة التقليدية الفيتنامية في هذه المناسبة، كما قام بإستعراض معرض اللوحات والصور الفيتنامية التي تظهر مناطق مختلفة من ربوع البلاد،و توضح أهم معالمها الصناعية والسياحية والزراعية والتجارية.

وأوضح أن مصر استضافت زعيمها القائد أنذاك «هو شي مينه»، والذي يعد أيقونة النضال للشعب الفيتنامي ويشتهر بلقب العم «هو»، مشيرا إلى استمرار التعاون بين البلدين في مجالات عديدة موضحا أن زيارة الرئيس عبدالفتاح ، لفيتنام في عام 2017 عززت عمق الأواصر التي تربط بين البلدين، خاصة بعد أن تبعتها زيارة الرئيس الفيتنامي «تران داى كوانج» الراحل لمصر عام 2018.

و تحدث السفير حازم الطاهري نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأسيوية، بأن مصر حريصة على مد أواصر الصداقة بينها وبين كافة الشعوب والدول الأسيوية ومن ضمنها دولة فيتنام حيث أثبتت المواقف المشتركة توافقا في وجهات النظر بين الدولتين في المحافل الدولية، كما أشار إلى بدء مهمة السفيرة أمل سلامة، نائب مساعد وزير الخارجية للمنظمات الأسيوية في توليها منصب سفير مصر لدى فيتنام في مطلع العام القادم متمنيا لها وللبعثة الدبلوماسية المصرية كل التوفيق والنجاح وإلى التوصل إلى مزيد من التعاون المثمر والبناء بين الشعبين والدولتين الصديقتين.

وحضر الحفل لفيف من سفراء دول الأسيان وهم «أندونيسيا»، «سنغافورة»، و«الفلبين»، و«تايلاند»، و«ماليزيا»، و«كمبوديا»، كما حضر الحفل سفيرة كوبا والسفير رضا الطائفي مساعد وزير الخارجية والذي كان سفيرا سابقا لمصر في فيتنام .

المصرى اليوم

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