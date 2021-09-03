«خلطة الصيف وآخره».. إيهاب توفيق يرقص مع المعجبات وسعد وكمال يشعلان الحفل (صور)

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شهد ختام الجزء الثاني من أقوي سهرات العلمين الجديدة داخل «كريستال بيتش» والتي حملت عنوان «خلطة الصيف وآخره» العديد من المشاهد المثيرة والمفاجات التي كانت السمة المميزة للمكان منذ بداية صيف ٢٠٢١.

أول المشاهد هو تألق النجم إيهاب توفيق خلال فقرته بما دفع عدد من معحبات فنه واغانيه للصعود على خشبة المسرح ومشاركته الرقصات على أغانيه الشهيرة التي تالق بها طوال مشواره بالإضافة إلى تفاعل جمهور المكان بشكل غير مسبق مع أغانيه وكأنهم في مشهد رائع من زمن التسعينات.

كما ظهر أحمد سعد باطلالة شبابية خلال فقرته خطفت أنظار الجميع ممن تفاعلوا مع أغانيه طوال فترة تواجده على خشبة المسرح وتملكته روح الدعابة والمرح مع المعجبين.

كما نال عمر كمال إستحسان وإعجاب الجمهور خلال ققرته بالإضافة إلى استعراضات اوكسانا وجوهرة وبدرا واكتفي نجم المهرجانات حسن شاكوش بتشجيع نجوم الحفل متجنبا لمس ال «مايك» أو الغناء احتراما لقرار نقابة المهن التمثيلية.

كان ضمن الحضور من نجوم الفن مها أحمد ونجلها، حمدي المرغني وحرمه إسراء عبدالفتاح.. وغيرهم من المشاهير وتميز الحفل بأجواء الفخامة والرقي من حيث تصميم وتنقيذ المسرح لتامر فوزي وتقسيمه حسب فئة كل تذكرة بالاضافة إلى الإضاءة والمؤثرات البصرية لوليد الحريري والتزم الحضور باجراءات التعقيم بالكحول الطبي قبيل دخول الحفل وحرصت نيكول سابا في ختام فقرتها على شكر القائمين على تنظيم الحفل من دي ميديا وال dj العالمي ياسر الحريري وايروس العجيل.

وكانت النجمة اللبنانية نيكول سابا قد أحيت الجزء الأول من حفل «خلطة الصيف وآخره» في كريستال بيتش ليكون حفل ختام سهرات صيف ٢٠٢١ بالمكان ونظرا لعدم تمكن الآلاف من حضور الحفل نتيجة نفاذ التذاكر فقد قرر القائمون على حفلات المكان عمل جزء آخر لوداع الصيف تحت عنوان «اجمد سهرة وداع في الساحل» والتي من المقرر الكشف عن نجومها خلال الساعات القليلة القادمة.