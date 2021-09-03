نانسي تتألق في المسرح الروماني (صور)

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أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفل ختام سهرات المسرح الروماني لصيف ٢٠٢١ بحضور جماهيري كامل العدد من مختلف الأعمار والجنسيات العربية.

صعدت نانسي على خشبة المسرح في الواحدة صباحا تقريبا مرددة اغنية «أنا جاية معاك» وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب.

ظهرت نانسي في كامل أناقتها بسواريه أسود مفتوح من الأمام وحرصت في بداية فقرتها على تحية الجمهور وعلقت على اختلاف أعمار الجمهور، مبدية إعجابها بتواجد مختلف الفئات من الكبار والشباب وحتى الأطفال .

وأشعلت نانسي الحفل بالعديد من أغانيها التي تألقت بها طوال مشوارها الفني، منها «مين ده اللي نسيك»، «سلامات» التي أطلقتها مؤخرا.. بالإضافة إلى «آه ونص»، «إنت إيه» و«يا بنات» و«إنت مصري»، وغيرها مما طالب بها معجبوها، وسط أجواء من البهجة والرقصات التي امتدت حتى نهاية الحفل.

الحفل تميز بمواصفات اللايف العالمية من تجهيزات للإضاءة والمؤثرات البصرية للعالمي طارق صبري، وملك المسرح تامر فوزي الذي أعاد تشكيل وتخطيط المسرح الروماني ومدرجاته بشكل مبهر زاد من استمتاع الجمهور بحفلاته وتنظيم mwm وقناة المحور .