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الأهلي بطلاً لكأس السوبر لكرة

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الأهلي بطلاً لكأس السوبر لكرة الماء

حقَّق فريق الأهلي لقب بطولة كأس السوبر لكرة عقب فوزه على فريق القادسية بنتيجة 14/ 3 في المباراة النهائية للبطولة اليوم الجمعة، التي أُقيمت على مسبح وزارة الرياضة بالدمام.

وتوَّج رئيس الاتحاد السعودي للسباحة، المهندس أحمد القضماني، عقب نهاية المباراة الفائزين في البطولة، بحضور مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية موفق السنيد.

يُشار إلى أن الأهلي خاض البطولة بصفته بطلاً لكأس وزارة الرياضة، في حين جاءت مشاركة القادسية كونه بطل الدوري السعودي لكرة الماء. وقاد المباراة 10 حكام.

وسبق أن تُوِّج فريق الأهلي الشهر الماضي بكأس وزارة الرياضة لكرة الماء في نسختها الأولى بعد فوزه على الاتحاد برميات الترجيح 3-2 بعد تعادلهما 6-6 في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما على مسبح وزارة الرياضة بالرياض تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.

يُذكر أن كأس السوبر لكرة الماء هو أول سوبر يقام في للعبة.

الأهلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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