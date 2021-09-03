خصائص «الموجة الرابعة» من كورونا: الإصابات أعلى بكثير والذروة في أكتوبر

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كشف الدكتور إسلام عنان خبير اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، عن خصائص الموجة الرابعة من فيروس كورونا والتي بدأت بشكل فعلي في مصر الأيام الماضية، ووطبقا للإحصائيات، فقد ارتفعت نسب الوفيات عالميا هذا الأسبوع ١% (في الأمريكتين ٤% في أوروبا ٩%، في شرق المتوسط وغرب الباسيفيك ١٦%) ولكن المعدل العالمي قل بـ٢% نظرًا لانخفاض الوفيات في آسيا ٢٠% وأفريقيا ٣%.

وتوقع عنان أن تكون إصابات الموجة الرابعة أعلى من الموجتين الثالثة والثانية، نظرا لقوة انتشار متحور دلتا وتوقع وجود متحورات جديدة، مشيرًا إلى أن ذروة الموجة الرابعة ستكون في شهر أكتوبر، ونسبة الوفيات معتمدة بشكل كبير في مصر على نسبة التطعيم التي تجاوزت حاليا الـ ٧٪؜ ونتمنى أن تكسر ١٠٪؜ في أسرع وقت.

ونوه خبير اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة أن من أكبر مشكلات الموجة الرابعة نتيجة ارتفاع الإصابات من دلتا، هو الضغط على المستشفيات (حاليا في ولايات كاملة في أمريكا وصلت نسبة الاستيعاب للحد الأقصى وبيفتحوا مستشفيات أو بيزودو سراير وبعض المستشفيات اضطرت تخرج عيانين من العناية بدري عشان تدخل مرضى آخرين)، وبالتالي لابد من الاستعداد في مصر من حيث عدد أسرّة الرعاية.

وكشف عنان أن الوفيات من كورونا في هذه الموجة ستكون موجودة في الفئات غير المطعمة بنسبة تقارب ١٠٠%. (للتوضيح حتى في ظل وجود دلتا نسبة الوفيات ضمن الملقحين تقارب الصفر)، مشيرا أيضا إلى أن هذه الموجة فيها الإصابات أعلى لدى الأطفال، حيث سجلت أمريكا ارتفاعًا ٩% في الأطفال المصابين، ليصبح العدد المصاب في ثالث أسبوع من أغسطس ٢٠٤ آلاف / أسبوع، ومن ضمن الأطفال تقريبا ١% فقط احتاج مستشفى، ونسبة الوفيات ضمن الأطفال 0.03% وذلك وفقا لإحصائيات الأكاديمية الأمريكية للأطفال عن أمريكا.

ووضع الدكتور إسلام عنان خبير اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، روشتة للتعامل مع تلك الموجة، أبرزها التسجيل للحصول على اللقاح، وفي حال ظهور أي أعراض برد يجب أن نفترض أنها كورونا حتى يثبت العكس، وذلك بسبب أن أعراض دلتا شبيهة بالبرد، أيضًا لابد من الالتزام بالكمامة والإجراءات الاحترازية وتجنب التجمعات، مع أهمية زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات وخصوصا العناية المركزة.

كما طالب بضرورة فرض غرامات على الأماكن غير الملتزمة، ووضع عقوبات على أصحاب الأعمال والمصانع في حال عدم اتباع الإجراءات الإحترازية، وتقليل سعر المسحات حتى يستطيع الغالبية عمل المسحة والعزل حال ثبوت إيجابيتها، وذلك بالتوازي مع إطلاق حملة توعية قوية عن طريق الإعلام ( تليفزيون / راديو / منصات التواصل الاجتماعى ) بأن الموجة الرابعة بدأت حتى ينتبه الجميع.