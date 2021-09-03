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أكد الموزمبيقي لويس ميكيسوني المنضم حديثا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على سعادته وفخره بالانضمام إلى نادي القرن، وقال إنه الآن أصبح جزءا من هذا الكيان العملاق، صاحب الشعبية الكبيرة، والتاريخ ‏العريق والألقاب والإنجازات على المستوى القاري والعالمي.

وأضاف ميكيسوني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم: «في البداية لا أجد كلمات أعبر بها عن مدى سعادتي التي لا توصف لتواجدي في النادي ‏الأهلي عملاق القارة وصاحب الألقاب والإنجازات التاريخية، والأكثر ‏صعودا على منصات التتويج في إفريقيا، والمتوج بالمركز الثالث في مونديال العالم للأندية.. أنا سعيد وفخور لأنني أصبحت جزءا في هذا الكيان العملاق صاحب الشعبية الكبيرة، والتاريخ ‏العريق».

وتحدث ميكيسوني عن التحديات التي قد يواجهها بعد انضمامه إلى الأهلي قائلا: «أعلم تماما أن اللعب للأهلي قد يضع أي لاعب تحت ضغوط، ولكن هذا هو حال كرة القدم، ‏دائما ما تضعك تحت ضغط في بعض الأوقات، قد تكون بعيدا عن ‏مستواك، مما يسبب المزيد ‏من المتاعب، ولكن أنا على استعداد تام لهذا التحدي من خلال اللعب للأهلي وجاهز لبذل ‏المزيد من الجهد والعمل الشاق والاجتهاد؛ من أجل مساعدة ‏الفريق في المرحلة المقبلة». ‏

وأضاف: «تابعت مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.. كانت ‏مباراة جيدة، وتمنيت أن أكون متواجدا مع الأهلي خلال هذه المباراة وأن أتوج مع الفريق ‏بدوري أبطال إفريقيا.. شعور رائع أن تكون جزءا من منظومة نجاح، وأن تصعد إلى منصات ‏التتويج القاري.. أتمنى أن يتكرر المشهد في النسخة الجديدة من دوري الأبطال وجميع ‏البطولات التي يشارك بها الأهلي».‏

وأكمل: «الأهلي أمامه الكثير من التحديات سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي أو العالمي، حيث ‏سيشارك في حدث بقيمة كأس العالم للأندية؛ ممثلا عن قارة إفريقيا بعدما توج بدوري ‏الأبطال، من المؤكد أن أي لاعب يحلم بالمشاركة في مونديال الأندية، وأنا واحد بلا شك من ‏هؤلاء اللاعبين الذين يحلمون باللعب في هذه البطولة والتي تضيف خبرات كبيرة لأي لاعب ‏وعلامة مضيئة في تاريخه، وأتمنى أن تكون مصحوبة بالوصول إلى منصات التتويج، لاسيما ‏أن الأهلي توج من قبل بالميدالية البرونزية في نسختين سابقتين».‏

وتحدث ميكيسوني عن النادي الأهلي ولاعبيه قائلا: «الفرق الكبيرة مثل الأهلي، تذخر بقائمة من النجوم واللاعبين الكبار.. الفريق يضم مجموعة ‏مميزة من اللاعبين لقد حققوا دوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين.. لا تستطيع أن تختار لاعبا ‏وتتجاهل آخر.. جميعهم نجوم، ومن العيار الثقيل، ولاعبين أصحاب خبرات كبيرة وحققوا ‏بطولات للنادي.. واجهت الأهلي مع فريق سيمبا، وأعرف قيمة وحجم هذا الجيل وأدرك تمام ‏قيمة اللاعبين المتواجدين مع الأهلي».‏

واختتم ميكيسوني حديثه بتوجيه رسالة إلى جماهير الاهلي قال فيها: «أنا الآن جزء من عائلة النادي الكبيرة، وسأعمل بجد، وأبذل ‏أقصى ما بوسعي لرسم الابتسامة على وجوههم من خلال الفوز بالبطولات في الفترة المقبلة، ‏والاحتفال معهم بالألقاب.. أنا أعلم تماما أن جماهير الأهلي داعمة بقوة للفريق ومساندة لجميع ‏اللاعبين.. وأحلم بالفوز بكل البطولات مع الأهلي، وأنا جاهز ‏للتحدي والتواجد مع فريق يعرف طريق النجاح».