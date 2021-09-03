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ارتفاع كبير .. الذهب فى وعالميا مساء اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021

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ارتفاع كبير .. أسعار الذهب فى مصر وعالميا مساء اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 ارتفاع كبير .. الذهب فى وعالميا مساء اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021

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شهد سعر الذهب في ، مساء اليوم الجمعة، 3 سبتمبر 2021، ارتفاعا كبيرا في استجابه لإرتفاع أسعار الذهب عالميا بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء اليوم، ارتفاع أسعار الذهب بقيم كبيرة تراوحت مابين 7 و10 جنيهات، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 913 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراط الأكثر انتشارًا في مصر 799 جنيها، والذهب عيار 18 قيراط 685 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسعر الجنيه الذهب تراوح ما بين 6392 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا بشكل كبير عقب صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية، والذى جاء مخيبا للآمال حيث أضاف تقرير وظائف القطاع الخاص 235 ألف وظيفة الشهر الماضى بينما كان المتوقع أن يضيف 750 الف وظيفه وسجل تقرير الوظائف في القطاع غير الزراعى 243 ألف وظيفه بينما كان المتوقع أن يضيف 665 الف وظيفة، مما تسبب في انخفاض كبير في مؤشر الدولار، مما دفع اسعار الذهب للارتفاع الكبير.

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 808.37 جنيه، وكان في الصباح 801.14 جنيه، وسجلت الاوقية، «الأونصة»، 1،828.81 $ وكانت في الصباح 1،813.04 $ .

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