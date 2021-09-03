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ميكيسوني يتحدث عن طموحه مع الأهلي .. ومشاهدة أبوتريكة

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ميكيسوني يتحدث عن طموحه مع الأهلي .. ومشاهدة أبوتريكة ميكيسوني يتحدث عن طموحه مع الأهلي .. ومشاهدة أبوتريكة

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أكد الموزمبيقي لويس ميكيسوني المنضم حديثا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على سعادته وفخره بالانضمام إلى نادي القرن، وقال إنه الآن أصبح جزءا من هذا الكيان العملاق، صاحب الشعبية الكبيرة، والتاريخ ‏العريق والألقاب والإنجازات على المستوى القاري والعالمي.

وأضاف ميكيسوني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم: «كما أكدت من قبل أتطلع لكي أكون جزءا في تتويج الأهلي بالمزيد من الألقاب والاحتفال مع ‏الجماهير وزملائي بالفريق بما سنحققه للنادي وسأبذل أقصى جهد من أجل التواجد، وأكون ‏عند حسن ظن الجهاز الفني والجماهير، ولكي أثبت للجميع أنني على قدر تطلعاتهم وأتمنى ‏مساندتهم في الوصول إلى أحلامي مع الفريق».‏

وواصل: ‏«أعرف بعض اللاعبين السابقين في الأهلي خاصة محمد أبوتريكة الذي كنت أشاهده وهو يلعب ‏مع المصري في بطولات إفريقيا».‏

وتحدث ميكيسوني عن النادي الأهلي ولاعبيه قائلا: «الفرق الكبيرة مثل الأهلي، تذخر بقائمة من النجوم واللاعبين الكبار.. الفريق يضم مجموعة ‏مميزة من اللاعبين لقد حققوا دوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين.. لا تستطيع أن تختار لاعبا ‏وتتجاهل آخر.. جميعهم نجوم، ومن العيار الثقيل، ولاعبين أصحاب خبرات كبيرة وحققوا ‏بطولات للنادي.. واجهت الأهلي مع فريق سيمبا، وأعرف قيمة وحجم هذا الجيل وأدرك تمام ‏قيمة اللاعبين المتواجدين مع الأهلي».‏

واختتم ميكيسوني حديثه بتوجيه رسالة إلى جماهير الاهلي قال فيها: «أنا الآن جزء من عائلة النادي الكبيرة، وسأعمل بجد، وأبذل ‏أقصى ما بوسعي لرسم الابتسامة على وجوههم من خلال الفوز بالبطولات في الفترة المقبلة، ‏والاحتفال معهم بالألقاب.. أنا أعلم تماما أن جماهير الأهلي داعمة بقوة للفريق ومساندة لجميع ‏اللاعبين.. وأحلم بالفوز بكل البطولات مع الأهلي، وأنا جاهز ‏للتحدي والتواجد مع فريق يعرف طريق النجاح».

المصرى اليوم

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