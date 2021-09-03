نيكول سابا تتألق في ختام صيف العلمين الجديدة (صور)

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أحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا مساء أمس الخميس حفل ختام سهرات صيف ٢٠٢١ داخل «كريستال بيتش» بالعلمين الجديدة، بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية وبعض الأجانب.

حضرت نيكول مرتدية سواريه مثيرًا قصيرًا مفتوحًا من الجانبين ولوك جريئًا على غرار نجمات هوليوود، وبمجرد صعودها على خشبة المسرح بأغنية «حفضل أحلم» حصدت هتافات وصيحات الجمهور التي لم تنقطع طوال حفلها الذي امتد لأكثر من ساعة ونصف الساعة .

وتزايدت أجواء الإثارة والجرأة بتقديم نيكول وصلة غنائية استعراضية باحترافية مع مراعاة قصر فستانها، خاصة مع أغاني «براحتي»، «التوتو ني»، «قررت»، بالإضافة إلى «ياواد يا تقيل»، «سهر الليالي» و«يا مصطفى يا مصطفى»... وغيرها مما تفاعل معها الجميع من مختلف الأعمار.

كما قدمت نيكول للمرة الأولى أغنيتها الجديدة «الجو حلو» التي أطلقتها مؤخرا وكانت تريند مواقع التواصل الاجتماعي وهي من كلمات شريف عبيد، لحن محمد يحيى، توزيع أمين نبيل وهندسة صوت ماهر صلاح.

تميز الحفل بأجواء الفخامة والرقي من حيث تصميم وتنفيذ المسرح لتامر فوزي وتقسيمه حسب فئة كل تذكرة، بالإضافة إلى الإضاءة والمؤثرات البصرية لوليد الحريري.

والتزم الحضور بإجراءات التعقيم بالكحول الطبي قبيل دخول الحفل، وحرصت نيكول سابا في ختام فقرتها على شكر القائمين على تنظيم الحفل من دي ميديا والـ dj العالمي ياسر الحريري وايروس العجيل وتصوير صلاح جودة .