وفد من جامعة الزقازيق يتفقد مشروعات حياة كريمة بالحسينية

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نظمت جامعة الزقازيق زيارة ميدانية برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، لقرية السماكين غرب مركز الحسينية، رافقه طلاب الفوج الرابع لمعسكر إعداد القادة، بهدف الوقوف على آخر التطورات وأعمال الإنشاءات التي تنفذ ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري، والجاري تنفيذها بـ 41 قرية و740 تابع بمركز الحسينية .



وخلال الزيارة قدم المقدم أمجد عبدالفتاح أهم ما تم انجازه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تشمل توصيل كل الخدمات والمرافق من مياه الشرب والصرف الصحى، حيث جاري الإنتهاء من تغيير خطوط المياه القديمة بخطوط جديدة، ومد شبكات الاتصالات والكهرباء والطرق والكباري، وبناء مراكز الشباب ووحدات صحية، ورفع كفاءة بعضها وزيادة عدد المدارس، بالإضافة إلى إنشاء مجمع خدمات متكامل ومجمع زراعي بكل وحدة محلية لخدمة المواطنين .



ومن جانبه أكد الدكتور عثمان شعلان، أن الجامعة تحرص على تنظيم مثل هذه الزيارات لما لها من مردود إيجابي في تنمية روح الانتماء والوطنية وحب العمل لدي الطلاب، وتعزيز رغبتهم في المشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن مبادرة حياة كريمة تساهم بشكل كبير في توعية جيل كامل من الشباب بما تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة من أجل النهوض بالمجتمع.



وأعرب رئيس جامعة الزقازيق عن سعادته بردود أفعال الطلاب وحماسهم الشديد للمساعدة والمشاركة في العمل القومي، واستفساراتهم التي تؤكد على حثهم الوطني الكبير وحبهم لوطنهم وإيمانهم برؤيته التنموية، مشيراً إلى أن دورهم الأسمى في توعية زملائهم وأسرهم والمجتمع الذي ينتمي إليه بما تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة، من أجل رفعة وأمان وسلام المجتمع وضمان حياة كريمة لجميع أبناء الوطن .