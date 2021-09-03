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متحدث الرئاسة: القمة المصرية الأردنية الفلسطينية ناقشت وقف الأعمال العدائية والاستيطان

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متحدث الرئاسة: القمة المصرية الأردنية الفلسطينية ناقشت وقف الأعمال العدائية والاستيطان متحدث الرئاسة: القمة المصرية الأردنية الفلسطينية ناقشت وقف الأعمال العدائية والاستيطان

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صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية، التي عقدت أمس بالقاهرة، جاءت استمرارا للمشاورات بين الدول الثلاث، حيث ناقشت العمل على تثبيت الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتهدئة الشاملة في القدس والضفة ووقف كل الأعمال العدائية ووقف الاستيطان.

وأضاف المتحدث- في تصريح، مساء اليوم الجمعة لـ (راديو )- أن القمة أعادت التأكيد على ثبات الموقف المصري الأردني تجاه دعم القضية الفلسطينية والتأكيد على ثوابت حل الدولتين والعودة لحدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة فلسطين وعودة جميع حقوق الشعب الفلسطيني وفقا للمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وأشار إلى دعوة المجتمع الدولي والرباعية الدولية إلى فتح أفق سياسي لإعادة إحياء عملية السلام، في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة والحكومة الجديدة في إسرائيل.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تواصل الاتصالات بين مصر والأردن وفلسطين على مستوى وزراء الخارجية ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية؛ لبلورة صيغة محددة يتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن القمة تناولت أيضا جهود إعادة الإعمار في غزة في ظل مبادرة الرئيس عبدالفتاح ، حيث قاربت المرحلة الأولى على الانتهاء لرفع آثار التدمير في القطاع، وخلال الأيام المقبلة ستبدأ أعمال التشييد والبناء.

المصرى اليوم

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