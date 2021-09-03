ضبط «ميكانيكى بنى آدمين» وأدوية بمليون جنيه بمركز علاج طبيعى غير مرخص بالإسكندرية (صور)

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شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلى بمشاركة مباحث المخدرات والتموين بوزارة الداخلية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعى وجهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عدد من الحملات على المنشآت الطبية بالمحافظة بهدف التأكد من جودة وصلاحية الخدمة المقدمة والتأهيل العلمي لمقدميها والوقوف على ما قد يكون من مخالفات.

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن حملة مشتركة مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعى، قامت بضبط خمسة مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بدائرتى قسمى شرطة أول العامرية والدخيلة تقوم باحتجاز المدمنين وعلاجهم بأساليب بدائية ودون إشراف طبى بواسطة أشخاص غير مصرح لهم بممارسة المهنة حيث تم اصطحاب عدد من العاملين بتلك المراكز غير المرخصة إلى أقسام الشرطة وتحرير محاضر ضدهم لقيامهم بممارسة مهنة الطب بدون ترخيص وإدارة منشأة طبية غير مرخصة وتعريض صحة المرضى للخطر وجارى عرضهم على النيابة العامة، كما تم إصدار قرارات بالغلق الإداري لتلك المنشآت.

وأضاف «السقعان» أن حملة ثانية على مراكز وعيادات التجميل بالتعاون مع مباحث التموين، أسفرت عن ضبط مركز للعلاج الطبيعى غير مرخص بمنطقة كورنيش جليم يقوم بكتابة روشتات طبية بالمخالفة للقانون وبيع أدوية مهربة وغير مسجلة وغير مصرح بها، حيث قام التفتيش الصيدلى بتحريز أدوية بقيمة 980 ألف جنيه معدة للبيع وتم عمل محضر بقسم الشرطة واستصدار قرار بالغلق الإداري للمركز، كما تم ضبط عيادة طبيب صحة عامة غير مرخصة تحتوى على سبا وأجهزة جيم وتقوم ببيع الأدوية للمرضى حيث قام التفتيش الصيدلى بتحريز أدوية بقيمة 60 ألف جنيه وتم عمل محضر بقسم الشرطة وجارى العرض على النيابة العامة.

كما قامت حملة ثالثة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، بالمرور على عدد من مراكز العلاج الطبيعى بمنطقتى العجمى والعامرية غرب الإسكندرية، حيث تم ضبط ثلاثة مراكز غير مرخصة للعلاج الطبيعى تم استصدار قرار بالغلق الإداري لإحداها وتنفيذ الغلق بالجمع الأحمر للمركزين الآخرين لسبق صدور قرارين بالغلق الإدارى لهما، كما تم تحرير محضر بقسم الشرطة ضد خريج تربية رياضية ينتحل صفة أخصائى علاج طبيعى ويعمل بأحد تلك المراكز تحت اسم (ميكانيكى بنى آدمين).

كما تم ضبط عيادة طبية خاصة للتجميل ونحت القوام تعمل بدون ترخيص وتم استصدار قرار بالغلق الإدارى لها، وضبط سيدة تنتحل صفة طبيبة كما تم ضبط أدوية مهربة غير مرخصة تدعى أنها منشطات جنسية للسيدات، وتم اصطحاب تلك السيدة إلى قسم الشرطة وعمل محضر انتحال صفة طبيب وتحرير الأدوية بمعرفة التفتيش الصيدلى وعمل محضر شرطة بها وجارى عرضها على النيابة العامة

وأكد وكيل وزارة الصحة أن حملات العلاج الحر مستمرة طوال أيام الأسبوع سواء بشكل منفرد أو بالتعاون مع غيرها من الوزارات والأجهزة المعنية بصحة المواطن لضمان القضاء على العشوائية ومخالفة القانون بين المنشآت الطبية الخاصة، وتشجيع المنشآت الملتزمة بالقانون الحريصة على تقديم خدمة طبية آمنة للمريض السكندرى.

ضبط أدوية بمليون جنيه بمركز علاج طبيعى غير مرخص وغلق "ميكانيكى بنى ادمين" فى الاسكندرية (صور)

ضبط أدوية بمليون جنيه بمركز علاج طبيعى غير مرخص وغلق "ميكانيكى بنى ادمين" فى الاسكندرية (صور)