أخبار عاجلة

استعدادت بمطار مرسي علم لاستقبال ٧٠ رحلة خلال الأسبوع الجاري -
تخصيص 30 فدان لاقامة فرع لجامعة الأزهر بجنوب سيناء -
ترامب:إذا ما واجهت بايدن في الملاكمة سأطرحه أرضا في ثوان (فيديو) -
إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تحليل صوديوم والمنضدة المائلة.. نصائح لمن يعاني من الدوخة المستمرة

Print
تحليل صوديوم والمنضدة المائلة.. نصائح لمن يعاني من الدوخة المستمرة تحليل صوديوم والمنضدة المائلة.. نصائح لمن يعاني من الدوخة المستمرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن أسباب تعرض الشخص للدوار «الدوخة» عند الوقوف.

وتابع خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن العصب العاشر أو العصب الحائر من أحد الأسباب التي تجعل الشخص يشعر بالدوار «الدوخة» عند الوقوف أو الجلوس.

وأضاف الدكتور حسام موافي أن العصب العاشر أطلق عليه العصب الحائر لأنه يصيب كل أعضاء الجسم سواء الأمعاء أو المعدة والأوعية الدموية وغيرها من أعضاء الجسم.

وأوضح أن المريض في تلك الحالة يجب أن يخضع إلى اختبار المنضدة المائلة حيث يتم تغيير وضعية المريض ورصد مدى استجابة ضغط المريض في تلك الحالة مع تغيير وضع المنضدة وتحديد مدى التغيير الذي يحدث لضغط المريض مع ضرورة إجراء تحليل صوديوم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استعدادت بمطار مرسي علم لاستقبال ٧٠ رحلة خلال الأسبوع الجاري

استعدادت بمطار مرسي علم لاستقبال ٧٠ رحلة خلال الأسبوع الجاري

تخصيص 30 فدان لاقامة فرع لجامعة الأزهر بجنوب سيناء

تخصيص 30 فدان لاقامة فرع لجامعة الأزهر بجنوب سيناء

ترامب:إذا ما واجهت بايدن في الملاكمة سأطرحه أرضا في ثوان (فيديو)

ترامب:إذا ما واجهت بايدن في الملاكمة سأطرحه أرضا في ثوان (فيديو)

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة