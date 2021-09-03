تحليل صوديوم والمنضدة المائلة.. نصائح لمن يعاني من الدوخة المستمرة

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كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن أسباب تعرض الشخص للدوار «الدوخة» عند الوقوف.

وتابع خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن العصب العاشر أو العصب الحائر من أحد الأسباب التي تجعل الشخص يشعر بالدوار «الدوخة» عند الوقوف أو الجلوس.

وأضاف الدكتور حسام موافي أن العصب العاشر أطلق عليه العصب الحائر لأنه يصيب كل أعضاء الجسم سواء الأمعاء أو المعدة والأوعية الدموية وغيرها من أعضاء الجسم.

وأوضح أن المريض في تلك الحالة يجب أن يخضع إلى اختبار المنضدة المائلة حيث يتم تغيير وضعية المريض ورصد مدى استجابة ضغط المريض في تلك الحالة مع تغيير وضع المنضدة وتحديد مدى التغيير الذي يحدث لضغط المريض مع ضرورة إجراء تحليل صوديوم.