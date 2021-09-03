ميكيسوني يكشف سبب سرعة موافقته على عرض الأهلي

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أكد الموزمبيقي لويس ميكيسوني المنضم حديثا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على سعادته وفخره بالانضمام إلى نادي القرن، وقال إنه الآن أصبح جزءا من هذا الكيان العملاق، صاحب الشعبية الكبيرة، والتاريخ ‏العريق والألقاب والإنجازات على المستوى القاري والعالمي.

وأضاف ميكيسوني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم، عن سرعة موافقته على عرض الانضمام للنادي الأهلي قال ميكيسوني: «إذا توجهت بالسؤال إلى أي لاعب في قارة إفريقيا.. هل تريد اللعب للأهلي؟.. سيكون رده ‏بلا شك.. نعم.. أي لاعب يحلم بالتواجد في الأهلي حتى يرتدي قميص النادي، ويكون جزءا في ‏صناعة المزيد من الإنجازات والألقاب، وإسعاد الجماهير الكبيرة التي تدعم النادي».‏

وبالنسبة للعروض الاحترافية التي تلقاها، قبل الانضمام لصفوف الأهلي قال ميكيسوني: «تلقيت العديد من العروض خلال الفترة الماضية، وتحدثت مع وكيلي أكثر من مرة في هذا ‏الشأن، وبعد تلقي عرض الأهلي كان قراري حاسمًا بالموافقة فورا، والآن أنا متواجد هنا لبداية ‏مشواري مع الفريق».‏

وواصل: «الأهلي دائما ما يبحث عن التتويج بالبطولات وأحلام جماهيره لا تتوقف عند الفوز بأي لقب، ‏ودائما ما تنتظر المزيد.. كل يوم في تحدٍ جديد، ولذلك اخترت اللعب للأهلي حتى أكون جزءا من ‏هذه المنظومة الكروية التي صنعت تاريخا يضاهي وينافس كبار الأندية في العالم.. اخترت ‏اللعب للأهلي بدوافع قوية».‏