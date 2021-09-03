ميكيسوني يكشف سبب فشل تجربته مع صن داونز .. وسر تألقه ضد الأهلي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد الموزمبيقي لويس ميكيسوني المنضم حديثا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على سعادته وفخره بالانضمام إلى نادي القرن، وقال إنه الآن أصبح جزءا من هذا الكيان العملاق، صاحب الشعبية الكبيرة، والتاريخ ‏العريق والألقاب والإنجازات على المستوى القاري والعالمي.

وأضاف ميكيسوني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم: «محطتي الحالية مع الأهلي هي التجربة الثالثة بالنسبة لي خارج موزمبيق، حيث سبق لي ‏اللعب في جنوب إفريقيا وتنزانيا واكتسبت المزيد من الخبرات، وأتمنى أن تكون تجربتي مع ‏الأهلي موفقة، وأن أكون على قدر تطلعات وأحلام الفريق، وأساهم معهم في حصد الألقاب».‏

وبالنسبة لبدايته مع كرة القدم قال ميكيسوني: «بدايتي في كرة القدم عندما كنت في المدرسة وأصبحت لاعبا محترفا في عام 2013، حيث ‏بدأت مسيرتي مع ‏نادي «أونياو دو سونغو» واستمريت معهم لمدة خمس سنوات، ثم خطوت أول خطواتي في مشواري ‏الاحترافي خارج موزمبيق بالانضمام لفريق صن داونز في جنوب إفريقيا لمدة 3 سنوات، ‏ثم عدت مرة أخرى إلى موزمبيق مع فريق أونياو دو سونغو ثم انتقلت ‏إلى سيمبا التنزاني، والآن أنا لاعب في صفوف الأهلي».‏

وتحدث ميكيسوني عن تجربته الاحترافية مع فريق صن داونز وقال: «تجربي مع صن داونز في جنوب إفريقيا كانت في غاية الصعوبة؛ لأنني لم أتأقلم على الأجواء ‏بالشكل الكافي.. ذهبت إلى هناك في سن ‏صغيرة، وواجهت صعوبات في التأقلم في بلد جديد ‏بالنسبة لي، لذلك كان الأمر بالنسبة لي صعبا للغاية».‏

وواصل: «عندما وصلت إلى صن داونز استقبلوني ‏بشكل جيد للغاية، وكان المدرب حينها هو بيتسو ‏موسيماني المدير الفني الحالي للأهلي، وعندما رحلت عن الفريق تقبلت هذا الأمر، خاصة أنني ‏كنت صغير السن وقتها، وأحتاج إلى المزيد من الخبرة.. كان قرار الرحيل صعبا للغاية ولكنني ‏اتخذته؛ لأحصل على المزيد من الوقت في التواجد داخل الملعب والمشاركة، خاصة أن هذا هو ‏الطريق الوحيد للوصول إلى مستوى متميز».‏

وعن علاقته بـ«بيتسو موسيماني» المدير الفني الحالي لفريق الأهلي قال ميكيسوني: «علاقتي بيتسو موسيماني، عندما كان مديرا فنيا لصن داونز، وأثناء تواجدي مع الفريق، كانت ‏جيدة للغاية واستمرت إلى وقتنا هذا.. أتذكر في إحدى المقابلات عندما سألوني عن المدرب ‏الذي ساعدني في النضوج كرويا والوصول إلى هذا المستوى قلت: موسيماني ..إنه ‏ساعدني ‏كثيرا أثناء فترة تواجدي في صن داونز. لقد جعلني لاعبا أفضل ولكن بشكل عام في ‏كرة القدم لن تحصل على كل شيء جيد، وأحيانا ستواجه ‏أوقاتا صعبة».‏

وتحدث ميكيسوني عن سر تألقه مع سيمبا التنزاني أمام الأهلي قائلا: «مباراة الأهلي وسيمبا التي أقيمت في تنزانيا بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الموسم ‏الماضي، كانت بطاقة تعارف بيني وبين جماهير الأهلي كان لدى حماس كبير، وفي مثل هذه ‏المواجهات أمام الفرق الكبرى وأمام فريق بحجم وقيمة الأهلي تحاول أن تبذل مجهودا ‏مضاعفا.. عليك أن تقدم أفضل ‏أداء لديك، وأن تظهر للجميع بأنك تستحق أن تكون جزءا من ‏هذا الفريق يوما ما».‏

وأضاف: «الأهلي فريق كبير، ويمتلك فلسفة جيدة للغاية لاسيما طريقة اللعب التي يخوض بها المباريات ‏والتي تناسب أسلوبي، وهو ما يسهل بدايتي مع الفريق، ويساعدني أيضا على التطور وتقديم ‏أقصى مستوى؛ من أجل التواجد مع فريق بحجم الأهلي والذي سبق أن أكدت على أنني فخور ‏بالتواجد معه».‏