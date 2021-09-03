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الأخضر الشاب ينهي استعداده لمواجهة مقدونيا ضمن الدورة الدولية

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الأخضر الشاب ينهي استعداده لمواجهة مقدونيا ضمن الدورة الدولية الأخضر الشاب ينهي استعداده لمواجهة مقدونيا ضمن الدورة الدولية

الأخضر الشاب ينهي استعداده لمواجهة مقدونيا ضمن الدورة الدولية

أنهى السعودي لكرة القدم تحت 20 عاماً اليوم الجمعة استعداداته لخوض مباراته الثانية في الدورة الودية الدولية التي تقام في جمهورية سلوفينيا وتستمر حتى التاسع من سبتمبر المقبل، ضمن المرحلة الثانية من خطة الإعداد لكأس آسيا 2023.

ويلتقي الأخضر غداً السبت منتخب مقدونيا الشمالية عند السادسة والنصف مساءً.

وكان الأخضر قد أجرى مرانه اليوم الجمعة في الفترة المسائية، حيث بدأ بتمارين الإحماء، قبل أن يقسّم المدير الفني للمنتخب الوطني صالح المحمدي اللاعبين إلى مجموعتين، أجرت الأولى تمارين الاستشفاء مع المُعد البدني عبدالله المهيدب، فيما أجرت المجموعة الثانية تمارين تكتيكية التي يسعى المحمدي إلى تطبيقها في المباراة.المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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